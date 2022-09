Ecco come sarebbe stato lo smartphone pieghevole di LG

Vi sorprenderebbe sapere che LG stava preparando uno smartphone pieghevole? Anche se continua a essere presente nel mercato di smart TV, cuffie, accessori ed elettrodomestici, la compagnia sud-coreana ha ufficialmente chiuso la divisione mobile. Prima di lasciarci, aveva dimostrato al mondo la volontà di continuare a innovare nelle tipologie di form factor con cui era possibile presentare uno smartphone. Penso soprattutto al pionieristico LG Wing, ma anche al prototipo di smartphone arrotolabile mostrato nelle fiere prima della sua dipartita.

LG stava lavorando a uno smartphone pieghevole 4 anni prima del primo modello Samsung

Di smartphone innovativi a marchio LG potrei citarne molteplici: modelli come G7050 e G7070 con slider e schermi tiltabili, LG Tribe e la sua tastiera QWERTY scorrevole, LG G Flex e la sua scocca curva flessibile ma anche LG DoublePlay, antesignano del succitato Wing. Probabilmente il 2014 è stata l'anno più proficuo per il periodo Android di LG, con modelli di successo come G2, G3 e la serie Nexus in collaborazione con Google.

In quello stesso anno, la storica rivale Samsung stupiva tutti con il suo primo concept di quello che sarebbe diventato 5 anni dopo il suo primo Galaxy Fold. Ma non era l'unica, perché anche LG stava sperimentando in vista della nascita della categoria degli smartphone pieghevoli: il risultato è questo concept, condiviso soltanto oggi dal leaker Evan Blass perché all'epoca reputato troppo complicato per risultare una tecnologia fattibile.

Inutile dire che LG ci aveva visto lungo, non soltanto anticipando l'odierno trend degli smartphone pieghevoli ma studiando anche form factor ibridi: oltre a smartphone pieghevoli standard e flip phone, nei concept vediamo anche quello che sembra essere una sorta di tablet/notebook pieghevole. Ovviamente tutto ciò non si concretizzerà mai e rimarrà solamente in questi bozzetti, se non in qualche prototipo chiuso nei laboratori di LG; ed è un vero peccato, specialmente se si considera che le vendite dei pieghevoli sono pressoché monopolizzate dall'eterna nemica Samsung.

