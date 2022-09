Google lancia le sue patatine che sanno di… Pixel 7

Google si prepara al lancio di Pixel 7 e 7 Pro con una campagna promozionale molto originale, che sa come stuzzicare il nostro appetito. Letteralmente. Scopriamo insieme i dettagli.

La campagna pubblicitaria di Pixel 7 è davvero gustosa

Google ha lanciato una campagna promozionale in Giappone dal gusto salato e speziato… letteralmente. Non siamo qui a parlare di strategie di marketing, ma quella promossa dal colosso di Mountain View sa come farci venire l'acquolina in bocca. Sappiamo che i prossimi smartphone di casa Google saranno disponibili in più colorazioni: Obsidian, Snow e Lemongrass per il Pixel 7, e Obsidian, Snow e Hazel per la variante Pro.

Cosa c'entrano i colori dei prossimi Pixel 7 con la campagna pubblicitaria promossa in Giappone? Tutto. Google, infatti, ha pensato di lanciare delle patatine in quattro diversi sapori, ciascuno dei quali ispirato ad una specifica colorazione dello smartphone. Nello specifico: Snow Cheese per la colorazione Snow, Cipolla per la colorazione Hazel, Limone salato per la colorazione Lemongrass e Pepe per la colorazione Obsidian.

Le persone in Giappone possono partecipare alla sfida #GoogleChips entro venerdì 23 settembre e avere la possibilità di vincere una delle 2.000 confezioni di queste speciali patatine Google.

Intanto, se volete scoprire tutti i dettagli su design, specifiche tecniche, uscita e prezzo di Pixel 7 e 7 Pro, vi consigliamo la lettura del nostro articolo dedicato, in cui abbiamo raccolto tutte le informazioni trapelate Online tra indiscrezioni e conferme ufficiali.

