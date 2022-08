Instagram come BeReal: in arrivo una nuova Challenge per le Stories

Lanciata lo scorso anno, BeReal è attualmente al primo posto della classifica delle migliori dieci applicazioni gratuite per iOS sull'App Store. Il Social è ormai sulla bocca di tutti e non può più passare inosservato, anzi. Alcuni competitor iniziano a temerlo, come nel caso di Instagram, che starebbe lavorando ad una funzionalità molto simile a quella offerta da BeReal.

Instagram testa una nuova funzionalità per le Stories molto simile a BeReal

In un'era di socialità artefatta e dove la logica dell'apparire ha ormai preso il sopravvento, BeReal punta alla spontaneità e alla genuinità delle cose, dei momenti. Questo Social prevede un funzionamento molto semplice: ogni giorno, ad un orario sempre diverso, tutti gli utenti registrati alla piattaforma ricevono un invito per catturare e condividere con i propri follower un'immagine di ciò che si sta facendo in quell'esatto momento, e si hanno a disposizione 2 minuti per farlo. Insomma, un istante intimo in cui non si prova vergogna nell'essere se stessi, non ci si sente fuori luogo nell'apparire impreparati, ci si mostra per quello che si è. Senza filtri. Qualsiasi cosa ciò voglia dire.

Ora, stando a quanto trapelato in queste ultime ore, Instagram starebbe testando internamente una funzionalità molto simile a BeReal chiamata IG Candid Challenges. Questa “sfida” consiste nell'invitare gli utenti ogni giorno, in un momento diverso, a mostrare cosa si sta facendo catturando e condividendo una foto. Proprio come accade con BeReal, anche in questo caso si hanno a disposizione 2 minuti per catturare un'immagine utilizzando entrambe le fotocamere, sia quella anteriore che quella posteriore, per poi condividere il contenuto nelle Stories.

#Instagram is working on IG Candid Challenges, a feature inspired by @BeReal_App 👀



ℹ️ Add other's IG Candid to your story tray. And everyday at a different time, get a notification to capture and share a Photo in 2 Minutes. pic.twitter.com/caTCgUPtEV — Alessandro Paluzzi (@alex193a) August 22, 2022

Un portavoce di Meta ha dichiarato che al momento IG Candid Challenges è un prototipo interno e non viene testato esternamente. Non è ancora chiaro, dunque, se e quando verrà rilasciata ufficialmente.

