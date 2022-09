Realme, OnePlus e Redmi: la sfida dei mid-top range si sposta da MediaTek a Snapdragon

Dopo un 2022 che ha visto i chipset top gamma MediaTek ricevere tanta fiducia soprattutto nella fascia medio-alta, è tempo per brand come Realme, OnePlus e Redmi di sfidarsi con i SoC Snapdragon. Infatti, i prossimi modelli top-mid range di questi brand otterranno il meglio di Qualcomm sostituendo le soluzioni Dimensity.

Realme GT Neo 4, OnePlus Ace 2 e Redmi K60: la battaglia passa dal medio-top MediaTek al top Snapdragon

A parlare di questo cambio di passo è Digital Chat Station, che spiega come ci saranno tre smartphone rivali, quindi non è difficile immaginare che si tratti di Realme, Redmi e OnePlus, che passeranno dall'attuale Dimensity 8100 (con tutte le sue varianti) allo Snapdragon 8+ Gen 1, compiendo un salto di qualità importante in termini di prestazioni e consumi.

Ma quali sono questi smartphone? Come potete leggere, pare proprio si tratti dei prossimi Realme GT Neo 4, OnePlus Ace 2 e ovviamente Redmi K60. Ci spieghiamo questa situazione anche perché, nelle scorse ore, abbiamo appreso i primi dettagli di OnePlus 11R, che dovrebbe essere il gemello proprio del nuovo Ace e questo riportava proprio la soluzione top Qualcomm.

Ma cosa vuol dire questo? Che sebbene la soluzione MediaTek fosse potente, si va a compiere un upgrade in termini di prestazioni e consumi, andando a rendere la fascia medio-alta estremamente interessante e appetibile, considerando che è praticamente una gamma top bis.

