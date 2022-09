Amazon annuncia un nuovo Prime Day a ottobre: tutto sull’evento più atteso dell’anno

Doppio appuntamento per quest'anno: dopo l'evento tenutosi in estate, stanno tornando gli Amazon Prime Day 2022, l'attesissimo periodo promozionale del gigante dello shopping online. Il secondo capitolo del Prime Day sta ufficialmente per iniziare, perciò arriva il momento di darvi tutti i dettagli sulle date, su cosa comprare e quali saranno le migliori offerte esclusive Prime che Amazon proporrà ai suoi clienti.

Amazon Prime Day ottobre 2022: tutto quello che devi sapere sull'evento Offerte Esclusive

Partiamo dal nome: il nuovo evento si chiamerà Offerte Esclusive Prime, ma anche se non si chiama Amazon Prime Day il senso è praticamente lo stesso. L'evento permetterà a tutti i clienti Amazon Prime di fare acquisti, e perché no, prepararsi alle festività natalizie avendo accesso anticipato a offerte in moltissime categorie.

Offerte Esclusive Prime, date e giorni: quando inizia l'evento di Amazon

Partiamo con la domanda probabilmente più importante: quando inizia l'evento Amazon? Le Offerte Esclusive Prime avranno luogo dall'11 ottobre al 12 ottobre per la durata di 48 ore in 15 paesi, Italia compresa.

Come partecipare all'evento

Come anticipato, l'evento Offerte Esclusive Prime di Amazon è disponibile unicamente agli utenti che possiedono un account con abbonamento Amazon Prime; in caso contrario, non sarà possibile visualizzare le offerte in questione. Un abbonamento che, ricordiamo, non dà accesso solo a queste offerte ma anche a una serie di vantaggi, ovvero:

Consegne in 1 giorno lavorativo per tutti i prodotti Amazon Prime

Consegne in 2 ore per tutti i prodotti Amazon Prime Now

Streaming illimitato su Prime Video

Più di 2 milioni di brani in streaming su Amazon Music Prime

Archivio cloud illimitato su Amazon Prime Photo

Centinaia di eBook gratuiti con Prime Reading

Giochi gratuiti e altri benefici con Prime Gaming

Sconto del 20% per l'abbonamento Audible

Un iscrizione gratuita ogni mese a un canale Twitch

Consegne gratuite con Deliveroo Plus

Se non vuoi perderti tutti questi vantaggi e avere accesso alle Offerte Esclusive Prime, quindi, abbonati subito ad Amazon Prime al costo annuale di 49,9€ (oppure 24,95€ se si è studenti); se è la tua prima volta, avrai diritto a 1 mese di prova gratuita, al termine del quale potrai scegliere se rinnovare o meno. Dopo aver cliccato sul box qua sotto, vi basta selezionare il tasto “Iscriviti ora, 30 giorni gratis.

Quali categorie Amazon sono in sconto con le Offerte Esclusive Prime

Durante l'evento Offerte Esclusive Prime di Amazon, gli abbonati Prime avranno accesso a moltissime offerte su categorie fra cui elettronica, dispositivi Amazon, giocattoli, casa, cucina, animali domestici, moda e tanto altro, con marchi come Samsung, Miele, Oral-B, iRobot, GHD e non solo.

Segui le Offerte Esclusive Prime di Amazon in tempo reale

Come ogni Prime Day o evento del genere, anche durante le Offerte Esclusive Prime di Amazon i venditori ne approfitteranno per lanciare offerte lampo tanto interessanti quanto di breve durata. Se avete già partecipato a questi eventi, saprete bene che in casi come questi il tempismo è tutto, per evitare di rimanere a bocca asciutta davanti a prodotti con sconti molto allettanti. Per far sì che ciò non accada, cliccate sul box in basso per seguire il nostro canale Telegram e tenete le notifiche attive, perché lì vi invieremo in tempo reale tutte le migliori offerte disponibili.

Come utilizzare codici sconto e coupon Amazon

Durante l'evento Offerte Esclusive Prime di Amazon, potrebbe capitare che per usufruire di alcune promozioni e visualizzare il prezzo scontato effettiva sia necessario inserire un codice sconto. Per farlo, sarà necessario inserire il coupon nel box dedicato visibile in fase d'acquisto, quando arrivati alla schermata di pagamento. Qualora fossero disponibili, non mancheremo di segnalarveli sui nostri canali, anche perché spesso è tramite coupon del genere che si ottengono le offerte più interessanti. Ma può anche capitare che il coupon sia attivabile con un click all'interno della stessa pagina prodotto: questo succede quando, sotto al prezzo, trovate indicata la dicitura “Applica coupon“, perciò vi basterà mettere la relativa spunta e lo sconto sarà automaticamente applicato.

Cosa comprare durante l'evento Offerte Esclusive Prime di Amazon

Se siamo qui a parlarvi dell'evento Offerte Esclusive Prime di Amazon è perché, come sempre accade, sarà necessario destreggiarsi fra le molteplici offerte disponibili per trovare quelle veramente interessanti. E se siete alla ricerca di acquisti come smartphone, notebook, tablet, smartwatch, cuffie o elettrodomestici, allora non possiamo non consigliarvi le nostre guide dedicate, aggiornate costantemente per proporvi quelle che sono le migliori offerte di quel periodo.

