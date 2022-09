vivo X90: la serie sarà ancora a due, vie MediaTek e Snapdragon

Con l'avvicinarsi dei mesi finali del 2022, abbiamo ulteriori novità in termini di specifiche per la prossima serie vivo X90. L'ultimo leak riguarda la disposizione dei chipset coinvolti nella gamma, visto che i tre modelli si divideranno ancora una volta tra MediaTek e Snapdragon, ovviamente tutti della fascia top.

vivo X90 con Dimensity 9000+ e X90 Pro+ con Snapdragon 8 Gen 2? Tutte le indicazioni dei leak

A parlare delle ultime novità in merito alla prossima serie flagship vivo è stato Digital Chat Station, che ci spiega come effettivamente ci potrebbero essere, così come è stata la serie X80, una suddivisione di chipset tra MediaTek e Snapdragon. Questa indiscrezione cozza con quella precedente che voleva il modello base vivo X90 con Snapdragon 8+ Gen 1, ma pare ora che ci sia una possibilità che sia con Dimensity 9000+.

Il motivo? È presto detto: non ci sono ancora molti smartphone con tale SoC, ad oggi utilizzato solo da Xiaomi e ASUS per il suo ROG Phone, quindi non pochi brand stanno iniziando a lavorare per integrarlo di più. Tra queste, manco a dirlo, c'è proprio vivo, che oltre a iQOO Neo 7 lo inserirà probabilmente anche su X90. A questo, si aggiunge il fatto che sarà il rientrante vivo X90 Pro+, visto che non avremo un X80 Pro+, ad avere lo Snapdragon 8 Gen 2 e non il modello Pro, che a questo punto sembra possa puntare sull'8+ Gen 1.

Insomma, ancora una volta vivo è pronta a dare un catalogo effettivamente completo ai suoi utenti e proverà a rendere la serie X ancora più appetibile, così come è stata la gamma X80 che ha rappresentato la piena maturità del progetto del brand.

