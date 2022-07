Xiaomi 12 Pro è tornato, questa volta con Dimensity 9000+ | Ufficiale

La casa di Lei Jun ha coronato un evento ricco di novità con l'ennesima chicca. Non solo la serie 12S (in collaborazione con Leica) e la nuova Band 7 Pro, ma anche una versione rinnovata di Xiaomi 12 Pro, questa volta come Dimensity Edition. Un dispositivo già anticipato dalle indiscrezioni e che mette da parte Qualcomm in favore del Dimensity 9000+.

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche tecniche

Partiamo subito con dire che il dispositivo si discosta dalla versione 12S Pro con Snapdragon 8+: non solo il chipset è targato MediaTek, ma il comparto fotografico non è realizzato in partnership con Leica. Insomma, Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition segue la precedente generazione, passando per una nuova via. Il design e il display restano invariati: stesso stile, medesimo modulo fotografico ed un display AMOLED E5 LTPO 2.0 da 6.73″ con risoluzione QHD+ e refresh rate a 120 Hz. Ovviamente non mancano una protezione Gorilla Glass Victus ed un lettore d'impronte sotto lo schermo. La batteria sale invece a 5.160 mAh mentre la ricarica scende a 67W (contro i 4.600 mAh a 120W del 12 Pro con Snapdragon). Non manca la ricarica wireless da 50W.

Il comparto fotografico è ancora una volta basato sul sensore Sony IMX707 da 50 MP, accompagnato da altri due moduli da 13 MP e 5 MP (grandangolo 123° e macro). La selfie camera è da 32 MP, inserita in un punch hole.

Come anticipato in apertura, la novità vera e propria di Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition è l'introduzione del chipset di punta di MediaTek. Si tratta del Dimensity 9000+, octa-core a 4 nm con una frequenza massima di 3.2 GHz (Cortex-X2) e GPU Mali G710, accompagnato da RAM LPDDR5 e storage UFS 3.1.

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition: prezzo e disponibilità

Il nuovo Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition ha debuttato in Cina nelle versioni da 8/128 GB e da 12/256 GB, rispettivamente a 3999 yuan e 4499 yuan (ossia 572€ e 643€ al cambio attuale). Non sappiamo se questa versione speciale arriverà anche da noi: intanto godetevi la nostra recensione di Xiaomi 12 Pro con Snapdragon!

