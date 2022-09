Amazfit Day su AliExpress: GTS 2 Mini a 65€, Zepp E a 55€ ed altre occasioni!

Il mese di settembre sta volgendo al termine e ad ottobre ci aspetta un periodo decisamente ricco. Tuttavia questi ultimi giorni sono il momento buono per passare ad uno smartwatch Zepp: su AliExpress è partito l'Amazfit Brand Day, con tante offerte e coupon dedicati agli idossabili del brand cinese!

È l'ora di farti uno smartwatch Amazfit / Zepp grazie alle offerte Brand Day di Aliexpress

L'evento Brand Day di AliExpress stavolta è dedicato ad uno dei marchi più importanti quando si parla di indossabili. Huami, o Zepp se preferite, ha contribuito enormemente alla diffusione di questo tipo di dispositivo grazie ad una serie di modelli accessibili e performanti, sempre con un occhio allo stile.

Le offerte AliExpress sugli smartwatch Amazfit e Zepp sono tante e di seguito trovate un paio di occasioni davvero niente male! Se non visualizzate correttamente i box qui presenti nell'articolo, provate a disattivare AdBlock.

Le occasioni continuano con due codici sconto da utilizzare sui prodotti dell'evento, anche quelli già scontati.

5$ di sconto su 50$ di spesa Coupon: 1AMAZFIT

10$ di sconto su 100$ di spesa Coupon: 2AMAZFIT



Ovviamente non può mancare la pagina dedicata all'Amazfit Brand Day di AliExpress, con tutti gli smartphone in offerta. Ricordiamo che la promozione termina alle ore 09:00 del 30 settembre.

In apertura abbiamo parlato del periodo ricco di sconti in arrivo ad ottobre: ovviamente il riferimento è tutto al nuovo Prime Day di Amazon. Date un'occhiata al nostro approfondimento per scoprire tutti i dettagli!

