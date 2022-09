ROG Phone 6D ufficiale: è il primo gaming phone MediaTek

Continua la saga ASUS ROG: dal primo smartphone da gaming del 2018, arriviamo all'attuale serie 6, che dopo modello base e Pro dà il benvenuto a ROG Phone 6D. Rispetto ai due modelli presentati lo scorso luglio, ma anche a tutti gli altri gaming phone mai visti finora (di ASUS e non), è il primo in assoluto a basarsi su piattaforma MediaTek. Per la prima volta, quindi, ci troviamo di fronte a uno smartphone per il mondo videoludico senza un SoC Qualcomm; da qui la scelta del nome, dove “6D” sta a indicare l'utilizzo di un SoC Dimensity.

ASUS ROG Phone 6D e 6D Ultimate ufficiali: tutte le novità

Design e display

Sotto il profilo estetico e dimensionale, ROG Phone 6D e 6D Ultimate sono in tutto e per tutto uguali alla serie ROG Phone 6. Ritroviamo una scocca con certificazione IPX4 e dimensioni di 173 x 77 x 10,3 mm, con un peso di 239 grammi per 6D e 247 grammi per 6D Ultimate. Cambiano invece le colorazioni: se la serie 6 è disponibile nelle colorazioni Phantom Black e Storm White, quella 6D nella sola variante Space Gray.

Il top da gaming offre lo stesso schermo già visto in precedenza, un Samsung AMOLED 10-bit HDR10+ da 6,78″ Full HD+ (2.448 x 1.080 pixel) con densità di 395 PPI, refresh rate a 165 Hz e campionamento del tocco a 720 Hz con latenza di 23 ms; è uno schermo con protezione Gorilla Glass Victus, sensore ottico ID integrato e luminosità fino a 1.200 nits. Posteriormente rimane il sistema Aura RGB sul modello base, personalizzabile grazie ai suoi oltre 16 milioni di colori; inoltre, il retro della versione Ultimate ripropone lo schermo posteriore a colori ROG Vision Color da 2″, per rendere l'esperienza di uso ancora più vivace.

Caratteristiche e specifiche tecniche

La vera novità di ROG Phone 6D è rappresentata dal SoC: al posto delle soluzioni Snapdragon c'è il Dimensity 9000+ di casa MediaTek. Con processo produttivo TSMC a 4 nm, il SoC include una CPU octa-core (1 x 3,2 GHz X2 + 3 x 2,85 GHz A710 + 4 x 1,80 GHz A510) e una GPU Mali-G710 MC10. I tagli di memoria includono 12/16 GB di RAM LPDDR5X e 256/512 GB di spazio d'archiviazione UFS 3.1 non espandibile. Non cambia l'impianto di alimentazione, completo di una batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida a 65W e ricarica inversa a 10W, così come il comparto fotografico da 50+13+5 MP f/1.9-2.2 con Sony IMX766 ed EIS, ultra-grandangolare, macro e selfie camera Sony IMX633 da 12 MP.

Come ogni gaming phone che si rispetti, anche ROG Phone 6D dovrebbe integrare l'avanzato sistema di dissipazione GameCool 6, in grado di far diminuire le temperature della CPU fino a 10° C grazie a materiali come nitruro di boro e grafite. Il modello 6D Ultimate utilizza invece un sistema inedito per la serie: si chiama AeroActive Portal e consiste in una fessura laterale che incanala il flusso d'aria del dissipatore AeroActive Cooler 6 nella sezione interna dello smartphone per aumentarne l'efficacia. Se non bastasse, ASUS ha anche aumentato del 30% le dimensioni del foglio di grafite che compone il sistema di raffreddamento.

Sulla serie ROG Phone 6D ritroviamo i comodi (e migliorati) AirTrigger 6, i pulsanti dorsali a ultrasuoni sensibili alla pressione, con puntamento giroscopico e motore di vibrazione X-Haptic. E se si parla di gaming, il software MediaTek HyperEngine 5.0 permette di gestire parametri quali AI-Variable Rate Shading, Frame Rate Smoother e Smart Resource Optimization. Il reparto connettività include supporto 5G, Wi-Fi 6E 2×2 MIMO, Bluetooth 5.3, doppia porta USB Type-C (di cui una 3.1), GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS/NaviC, ingresso mini-jack e speaker stereo.

ROG Phone 6D Batman Edition

Come trapelato in precedenza, di ROG Phone 6D è stata presentata anche una Batman Edition perfetta per gli amanti del supereroe DC. Oltre alle classiche personalizzazioni software, lo smartphone in colore Night Black è contenuto in un'apposita valigetta completa di case protettivo, Aero Case, spilla per SIM e una lampada Bat-Segnale.

ROG Phone 6D Ultimate – Prezzo e disponibilità

ROG Phone 6D è disponibile in pre-ordine sullo store ufficiale ASUS con disponibilità dal 10 ottobre, al prezzo di 1.029€ per ROG Phone 6D a 12/256 GB e 1.499€ per il modello Ultimate da 16/512 GB. ROG Phone 6D Batman Edition sarà disponibile dal 31 ottobre al costo di 1.299€.

