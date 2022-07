ASUS ROG Phone 6 e 6 Pro ufficiali: lo Snapdragon 8+ Gen 1 arriva in Italia (e fa sul serio)

Se la serie 5/5s è stata una sorta di consacrazione, con ROG Phone 6 e 6 Pro ASUS punta ancora una volta a cambiare le carte in tavola del gaming mobile: andiamo a scoprire tutto su caratteristiche, specifiche tecniche, prezzo e disponibilità dei nuovi top di gamma, freschi di lancio in Europa e in Italia!

ASUS ROG Phone 6, 6 Pro e 6 Ultimate: cosa sappiamo ad oggi sui nuovi gaming phone?

Design e display

ROG Phone 6

Dopo gli scatti dedicati al presunto prototipo, le immagini del TENAA e tanti altre indiscrezioni, finalmente andiamo a conoscere ASUS ROG Phone 6 e 6 Pro in via ufficiale. Entrambi i dispositivi presentano un look futuristico, nel perfetto spirito degli smartphone da gaming; sul retro trova spazio un display posteriore con luci LED (per rendere il tutto ancora più “tamarro”). Nel caso del fratello Pro si tratta di una soluzione PMOLED a colori. Per il display, invece, abbiamo un pannello AMOLED con refresh rate a 165 Hz ed una frequenza di campionamento del tocco a 720 Hz, per la massima fluidità. Si tratta di un'unità da 6.78″ con risoluzione Full HD+ (2448 x 1080 pixel), protezione Gorilla Glass Victus ed un lettore d'impronte digitali integrato. È presente un processore Pixelwork i6 dedicato esclusivamente alla gestione del display.

ROG Phone 6 Pro

Inoltre ci troviamo alle prese con dispositivi decisamente imponenti, dallo spessore di 10.39 mm ed un peso di circa 229 grammi. A tutto questo, si aggiunge una feature ad oggi inedita, ma che può sicuramente tornare utile in determinate sessioni gaming, ma soprattutto per la mobilità. Infatti, la gamma ROG Phone 6 sono dotati di certificazione IPX4 per gli spruzzi d'acqua e saranno i primi ad ottenerla in questa categoria.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Le specifiche tecniche di ASUS ROG Phone 6 e 6 Pro sono state una certezza da prima del debutto: i due top di gamma montano lo Snapdragon 8+ Gen 1 e, quanto a memorie, sono tutt'altro che risicati (come avevamo già appreso grazie ad AnTuTu). Il modello standard è dotato di 12/16 GB di RAM LPDDR5 mentre la versione Pro adotta ben 18 GB di RAM LPDDR5; in entrambi i casi sono presenti 256/512 GB di storage UFS 3.1. Il termini di raffreddamento è presente un sistema avanzato e migliorato: secondo ASUS è in grado di abbassare la temperatura della CPU fino ad un massimo di 10°C. Il nuovo sistema GameCool 6 utilizza tre metodi diversi, ossia una soluzione Boron Nitrude (BN), una camera di vapore allargata e vari fogli di grafite (di grandi dimensioni).

Inoltre ASUS ha lanciato anche la ventola AeroActive Cooler 6 per migliorare ulteriormente il raffreddamento; per la prima volta sarà realizzata con tecnologia termoelettrica, in materiale Peltier, ma cosa vuol dire? Significa che la ventola si attiva in base proprio al calore registrato, quindi andrà a raffreddare lo smartphone non appena questo raggiunge determinate temperature. Questa scelta potrebbe cambiare effettivamente un po' le regole del gioco, ma chiaramente bisognerà vedere quali sono i risultati effettivi.

La batteria dei ROG Phone 6 e 6 Pro è un'unità parecchio capiente, da ben 6.000 mAh (a doppia cella), con tanto di supporto alla ricarica rapida da 65W (sia per il modello base che per la versione Pro). Sono presenti due porte Type-C, una laterale ed una lungo il bordo inferiore. Il resto delle caratteristiche comprende una configurazione Dual Speaker (con audio Dirac), pulsanti touch dorsali, un sensore di pressione laterale e Android 12 lato software. Non mancano GPS, NFC, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 ed un mini-jack per le cuffie.

Fotocamera

Il comparto fotografico di entrambi i top da gaming è composto da una tripla camera con un sensore principale Sony IMX766 da 50 MP, accompagnato da un grandangolo da 13 MP ed un obiettivo macro da 5 MP. Frontalmente abbiamo una selfie camera Sony IMX663 da 12 MP.

ROG Phone 6 e 6 Pro ufficiali – Prezzo e disponibilità in Italia

I nuovi top di gamma del brand sono già disponibili all'acquisto in Italia. ASUS ROG Phone 6 è presente nelle versioni da 12/256 GB al prezzo di 1.099€ e in quella da 16/512 GB a 1.199€ (con AeroActive Cooler 6 inclusa). Il fratello maggiore ASUS ROG Phone 6 Pro è acquistabile nella sola variante da 18/512 GB a 1.399€ (sempre con ventola inclusa).

