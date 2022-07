Il prossimo Xiaomi con fotocamera Leica non sarà uno smartphone “normale”

Ve l'avevamo anticipato: il 2022 di Xiaomi sarà ricco di top di gamma. Abbiamo visto Xiaomi 12 e 12 Pro, abbiamo visto la serie Redmi K50 ma adesso i riflettori sono tutti per la serie Xiaomi 12S. Oltre a vantare specifiche di alta fascia, se hanno attirato tutta questa attenzione è anche perché sono i primi dotati di fotocamera Leica. In tanti sarebbero curiosi di metterci le mani sopra, ma sono arrivate brutte notizie sulla sua commercializzazione in occidente. Ma come specificato dalla stessa Xiaomi, questi non saranno gli unici smartphone a portare sugli scaffali questa collaborazione con la casa fotografica tedesca.

Xiaomi MIX Fold 2 sarà dotato anche di fotocamera Leica

Verrebbe da pensare che il prossimo smartphone Xiaomi con fotocamera Leica possa essere il prossimo top di gamma di riferimento annuale, ovvero Xiaomi 13. In realtà, stando alle informazioni ottenute dal leaker Kacper Skrzypek, basterà aspettare molto meno perché il prescelto sarebbe Xiaomi MIX Fold 2.

Also, the new foldable Xiaomi device will also be based on Leica cooperation. — Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) July 5, 2022

In occasione del leak sul primo smartphone Xiaomi a 200 MP, Kacper ha svelato la presenza all'interno del codice software della MIUI di informazioni interessanti. Più nello specifico, nell'ultima versione dell'app Fotocamera sviluppata con Leica sono stati trovati riferimenti al modello “zizhan“. Per chi non lo sapesse, “zizhan” è il nome in codice del prossimo pieghevole Xiaomi MIX Fold 2. Inoltre, nell'ultima versione dell'app Editor Galleria c'è una feature “Art framing” che recita la seguente frase: “Solo le foto scattate con prodotti Xiaomi co-ingegnerizzati con Leica sono supportati“, e fra questi compare proprio “zizhan“.

Probabilmente Xiaomi farà come accaduto con il suo primo pieghevole, puntando anche sul comparto fotografico. Ricordiamo che Xiaomi MIX Fold si contraddistingueva per essere dotato non solo di ISP proprietario Surge C1 ma anche della particolare tecnologia Liquid Lens.

Sadly, no. — Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) July 5, 2022

Tuttavia, come accadrà per la serie 12S e per altri top di gamma, anche Xiaomi MIX Fold 2 non dovrebbe arrivare in versione Global, quindi niente Italia. Ed è un peccato, visto che si vocifera di un pieghevole più elegante del suo modello precedente.

