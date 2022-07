Samsung Galaxy S22 Ultra: mai così tante vendite per un “Note”

Se avete letto la nostra recensione di Samsung Galaxy S22 Ultra, vi sarete accorti che parliamo di uno smartphone di alto livello ma non perfetto. E in un mercato altamente competitivo, nonché colpito da una crisi di mercato piuttosto importante, avere un top di gamma che non rispetta le aspettative può essere un grosso rischio. Ma a quanto pare le vendite starebbero andando molto bene, stando a quanto riferisce il leaker Ice Universe.

Samsung starebbe festeggiando le alte vendite di Galaxy S22 Ultra

Secondo quanto affermato su Weibo dal leaker cinese, le stime di settore parlano di 10,9 milioni di Samsung Galaxy S22 Ultra venduti nel corso del 2022. Per avere un confronto, sappiate che la serie Galaxy Note 8 ne vendette 10,3 milioni, scendendo a 9,6 milioni per Note 9, 9,5 milioni per Note 10 e 7,5 milioni per Note 20. Un confronto che potrebbe confondere qualcuno, visto che è una paragone fra la serie S e quella Note, ma che trova senso di esistere con S22 Ultra. A partire dal 2021, la serie Note è stata accantonata in favore di quella S, facendo ereditare ai modelli Ultra il suo posto con tanto di S Pen.

Un successo, quello di Samsung Galaxy S22 Ultra, che si scontra con il passato. Se si torna indietro nel tempo, si scopre che Samsung Galaxy Note 5 vendette 11 milioni di unità, mentre fra 2011 e 2013 vennero venduti oltre 50 milioni di phablet, fra Note 2 e Note 3. Tuttavia, se si considera che il 2022 è uno dei peggiori anni di sempre per le vendite di smartphone, Samsung può tirare un sospiro di sollievo. Fra crisi dei semiconduttori e crisi energetica, lockdown in Cina, trasporti a rilento e le ripercussioni del conflitto fra Russia e Ucraina, sono diversi i produttori che ne stanno risentendo. Persino la stessa Samsung, che avrebbe milioni di smartphone invenduti nei magazzini e che avrebbe quindi ridotto la produzione assieme ad Apple, Xiaomi, OPPO e vivo.

