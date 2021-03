Il nuovo smartphone della serie MIX sarà tra i protagonisti dell'evento del 29 marzo, ma questa non è la vera sorpresa. Xiaomi ha confermato che il dispositivo rivoluzionerà la fotografia da smartphone grazie all'uso di lenti liquide: andiamo a scoprire che cosa sono e come funzionano questi interessanti componenti che andranno ad arricchire il comparto tecnico del futuro Xiaomi Mi MIX 4.

La serie Xiaomi Mi MIX rivoluzionerà la fotografia da smartphone con le lenti liquide

Prima di procedere oltre, un piccolo appunto: ricordiamo che la casa di Lei Jun non ha ancora confermato il nome dello smartphone. Sappiamo solo che sarà una nuova aggiunta alla famiglia Mi MIX e si propende verso Xiaomi Mi MIX 4 oppure Mi MIX Fold, dato che – molto probabilmente – potrebbe essere il primo pieghevole del brand. Per comodità continueremo a chiamarlo Xiaomi Mi MIX 4: ora che abbiamo liquidato la questione del nome possiamo tornare sulla rivoluzione della fotografia per smartphone, ovvero le lenti liquide.

Questo tipo di tecnologia non è inedita ma rappresenta una novità per il settore degli smartphone: nessun terminale mobile è mai stato equipaggiato con queste lenti anche se sappiamo che anche Huawei è al lavoro sul suo sistema Liquid Lens, forse in arrivo sul prossimo P50. Ma cosa sono le lenti liquide e come funzionano? Il video in alto ci permette di dare un primo sguardo al comparto fotografico del top di gamma di Xiaomi.

Come funzionano le lenti liquide di Xiaomi Mi MIX 4 e perché sono una rivoluzione per la fotografia per smartphone

Per quanto riguarda il funzionamento di questa tecnologia, le lenti liquide sono composte da un liquido con proprietà ottiche, in grado di regolare la messa a fuoco in modo praticamente istantaneo. Ciliegina sulla torta, oltre ad andare a migliorare autofocus e stabilizzazione, la tecnologia Liquid Lens permette di risolvere i problemi di spazio degli smartphone. Non c'è bisogno, quindi, di inserire sensori di grandi dimensioni ed ingombranti, nemmeno per lo zoom ottico. Il video di seguito illustra in modo chiaro le lenti liquide: dateci uno sguardo!

Il nuovo Xiaomi Mi MIX 4 avrà quindi un sistema che integra sia un teleobiettivo che un modulo macro, due meccanismi in un solo sensore. La casa cinese ha combinato un sistema di stabilizzazione ottica tradizionale (quindi meccanica) con la tecnologia Liquid Lens: il piano di fuoco può cambiare in una manciata di millisecondi e passare da una prospettiva all'altra in modo quasi istantaneo, garantendo foto più nitide e definite.

Dopo aver visto come funzionano le lenti liquide non resta che attendere ulteriori novità sul nuovo smartphone della serie MIX. Chissà se durante l'evento del 29 marzo il dispositivo sarà mostrato completamente oppure se Xiaomi si concentrerà solo sulla tecnologia fotografica: per scoprirlo non resta che seguire la live in nostra compagnia!

