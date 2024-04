Samsung Good Lock, pioggia d’aggiornamenti: tutte le novità

Utenti Samsung, sta arrivando una sequela di aggiornamenti per vari moduli che compongono la conosciuta suite Good Lock. Da quando l’azienda ha deciso di snellire la sua interfaccia su smartphone, molte delle funzionalità sono state rimosse dalla UI generale e spostate all’interno di questi moduli. Così facendo, chi vuole scavare più a fondo nel software può farlo e personalizzare estetica e funzionalità software del proprio dispositivo.

Tutti gli aggiornamenti in roll-out per i vari moduli della suite Samsung Good Lock

Partiamo da LockStar, il modulo di Samsung Good Lock che permette di personalizzare la schermata di blocco e l’Always-On Display in maniera più approfondita. Ciò nonostante, sugli smartphone della serie Galaxy S24 LockStar non permette di customizzare la schermata AOD, provocando le proteste di alcuni utenti sul forum dell’azienda. Fortunatamente per essi, l’azienda ha confermato che sta lavorando alla risoluzione di questo problema e del bug che fa sì che le icone sulla schermata AOD siano diverse da quelle dell’anteprima.

Passando a QuickStar, il modulo che si occupa delle personalizzazioni relative alla schermata Quick Panel. In questo caso, è già in fase di rilascio la versione 7.2.06.35 con tre novità: modificare il formato della data indicata nell’orologio (solo su One UI 6.1), più sinergia col modulo Theme Park (solo su One UI 6) e la stabilizzazione della voce “Accesso immediato alle impostazioni rapide“.

C’è poi MultiStar, modulo che potenzia le capacità di multitasking dei dispositivi Samsung. Con la nuova versione 7.1.33 c’è una novità molto utile (solo su One UI 6.1), cioè la possibilità di scegliere che un’app si apra sempre in split screen. È stata poi migliorata la visibilità della barra di navigazione e corretto il bug dell’eliminazione dei dati dell’app.

Home Up è invece il modulo che apre nuovi scenari per la personalizzazione della schermata home, adesso aggiornatosi all’ultima versione 15.0.01.19. In questo caso, le novità includono uno slider per regolare le dimensioni delle icone delle app visualizzate nelle home e nel drawer.

Infine il succitato modulo di personalizzazione grafica Theme Park per la realizzazione di temi unici. Con la versione 1.0.09.72, adesso è possibile creare e applicare temi più velocemente, modificare e sovrascrivere temi, applicare automaticamente gli icon pack sulle nuove app installate.

Scarica tutti i moduli Samsung Good Lock

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le