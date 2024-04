Realme C65 5G ufficiale: è il nuovo entry level 5G dal prezzo imbattibile!

Arriva un nuovo budget phone della compagnia asiatica, questa volta definito come “l’entry lever 5G più veloce“. Si tratta di Realme C65 5G, dispositivo economico e conveniente, per ora lanciato solo in India: ecco tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato.

Realme C65 5G: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita | Ufficiale

Crediti: Realme

Come notato anche dalle indiscrezioni precedenti, il nuovo arrivato è un rebrand di Realme 12X (versione China), ma con un chipset differente. Design e altre caratteristiche restano invariate; inoltre ricordiamo che esiste anche Realme C65 4G, dotata della sola connettività LTE. Passando ai dettagli, Realme C65 5G è un dispositivo dotato di bordi dritti, un ampio schermo flat con punch hole centrale, il supporto alla Mini Capsule (ossia l’Isola Dinamica di Realme) ed un’enorme modulo circolare contenente la fotocamera. Il lettore d’impronte digitali è posizionato di lato mentre il display è un’unità LCD da 6,67″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz.

Crediti: Realme

Le specifiche tecniche dell’entry level 5G si basano sul chipset Dimensity 6300 di MediaTek; il tutto è alimentato da 5.000 mAh di batteria, con il supporto alla ricarica rapida da 15W. È presente una fotocamera da 50 MP, mentre tra le altre caratteristiche troviamo un corpo sottile (per la categoria) ed una back cover elegantissima, specialmente nella colorazione Feather Green: molto stilosa (con una trama che ricorda appunto delle piume), è accompagnata da una variante nera e certamente più classica (Glowing Black). Il telefono è IP54 ed offre anche i controlli tramite Air Gesture, ossia i gesti attraverso la fotocamera frontale.

Crediti: Realme

Il prezzo di Realme C65 5G parte da un minimo di 9.999 INR in offerta lancio: si tratta di circa 112€ al cambio attuale, una cifra molto appetibile per un budget phone con connettività 5G. Come anticipato anche in apertura, il lancio è avvenuto in India: per il momento non è dato di sapere se e quanto arriverà alle nostre latitudini. I prezzi di listino, invece, sono i seguenti:

4/64 GB – 10.499 INR ( 117€ ) in promo a 9.999 INR (112€)

) in promo a 9.999 INR (112€) 4/128 GB – 11.999 INR ( 129€ )

) 6/128 GB – 12.499 INR (140€)

Realme C65 5G – Scheda tecnica

Dimensioni di 162,95 x 75,45 x 7,89 mm per 190 grammi

Certificazione IP54

Display LCD da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz e luminosità fino a 625 nit

da (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a e luminosità fino a 625 nit Lettore d’impronte laterale

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 6300 a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core (2 x 2,4 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55)

GPU Mali-G57 MC2

4/6 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 64/128 GB di memoria UFS 2.2

di memoria UFS 2.2 Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 15W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C, Speaker stereo, Air Gesture

Fotocamera da 50 + 2 MP f/1.8-2.4 con profondità di campo

f/1.8-2.4 con profondità di campo Selfie camera da 8 MP f/2.1

f/2.1 Sistema operativo Android 14 con Realme UI 5.0

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le