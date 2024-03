Realme 12x ufficiale: mid-range con memorie da top di gamma

Prima abbiamo avuto il modello base Realme 12, poi è arrivato il turno per i modelli Pro e Pro+ e adesso è giunto il momento di conoscere ufficialmente Realme 12x. È l’ennesima aggiunta alla famiglia Digital del produttore asiatico, uno smartphone che punta alla fascia economica offrendo comunque specifiche degne di nota.

Presentato ufficialmente Realme 12x: tutte le novità per la serie mid-range

Crediti: Realme Crediti: Realme

Realme 12x è certificato IP54 contro liquidi e polvere, per una scocca che misura 7,89 mm di spessore con un peso di 190 grammi, nelle due colorazioni Blue Bird e Black Jade. Frontalmente c’è un pannello punch-hole centrale, una soluzione LCD da 6,67″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz e luminosità fino a 625 nits; il sensore ID non è nel display bensì sul lato.

Il SoC che muove il tutto è il MediaTek Dimensity 6100+, realizzato da TSMC a 6 nm con al suo interno CPU octa-core (2 x 2,2 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55) e GPU Mali-G57 MC2 fino a 1,1 GHz. Le memorie sono molto capienti, da 12 GB di RAM (più altri 12 GB di RAM virtuale) e da 256/512 GB di ROM espandibile via microSD. Il software è basato su Android 14 e Realme UI 5.0, è alimentato da una batteria da 5.000 mAh con ricarica 15W, dietro c’è una fotocamera da 50 MP mentre davanti una selfie camera da 8 MP.

In vendita dall’1 aprile in Cina, Realme 12x è disponibile al prezzo di 1.399 CNY (177€) per la versione da 12/256 GB, salendo a 1.599 CNY (203€) per quella da 12/512 GB.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le