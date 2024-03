Xiaomi 13T costa 250€ in meno con Redmi Pad SE in regalo, per lo Xiaomi Fan Festival 2024!

Quando si parla di dispositivi top dal rapporto qualità/prezzo invidiabile, ovviamente Xiaomi è in cima alla lista dei nomi papabili. Ogni anno la compagnia cinese presenta i suoi top di gamma e poi sforna anche dei dispositivi di punta economici ma completi, in modo da accontentare proprio tutti. Xiaomi 13T è uno di questi modelli ed ora diventa ancora più interessante grazie a questa promo del sito ufficiale e c’è anche un regalo da non sottovalutare!

Xiaomi 13T: le migliori occasioni, in offerta lampo o con codice sconto, per risparmiare sul flagship economico con Leica

Il nuovo Xiaomi 13T si presenta come un dispositivo di fascia alta con i fiocchi. La compagnia cinese ha pensato bene, accontentando tutti i Mi Fan scegliendo dei giusti compromessi nel passaggio dal modello Pro a quello standard. Infatti la fotocamera Leica non viene toccata: si tratta sempre di un triplo modulo da 50 MP con OIS e teleobiettivo. Anche il design e il display restano invariati (AMOLED da 6,67″ 1.5K+ a 144 Hz) ed è presente perfino la certificazione IP68. A cambiare sono il chipset (Dimensity 8200-Ultra) e la ricarica rapida (da 67W). Insomma, chi sceglie la versione base si porta a casa un dispositivo potente, stiloso e con velleità da Camera Phone.

La migliore occasione per risparmiare sull’acquisto di Xiaomi 13T arriva dal sito ufficiale: in occasione dello Xiaomi Fan Festival 2024 è possibile risparmiare ben 250€ sul prezzo di listino (699,9€), con tanto di spedizione gratis dall’Italia. Il dispositivo scende a soli 449,9€ e per un periodo limitato di tempo si riceverà in regalo il tablet Redmi Pad SE (da 256 GB): inserendo il flagship nel carrello noterete anche il dispositivo Redmi, a costo zero. La promozione è valida fino alle ore 23:59 del 1 aprile (salvo esaurimento scorte). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

