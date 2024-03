Xiaomi Fan Festival 2024: cominciano le offerte per il 14° compleanno!

I mesi di marzo ed aprile sono sempre molto particolari per gli appassionati della compagnia cinese e dei suoi dispositivi tech. Marzo solitamente è il momento di scaldare i motori, dato che ad aprile si festeggia il compleanno di Xiaomi. Proprio per questo motivo è partito l’evento Xiaomi Fan Festival 2024 (si tratta di una festa annuale): si tratta di un’occasione per celebrare l’anniversario del brand e far felici i Mi Fan con tante offerte e coupon per risparmiare sul meglio dei prodotti Xiaomi!

Xiaomi Fan Festival 2024: tutto sull’evento dedicato al compleanno di Xiaomi, con tante offerte e coupon

Come ogni anno, anche lo Xiaomi Fan Festival 2024 sarà diviso in fasi: il momento del riscaldamento comprende le ultime settimane di marzo e termina alle ore 23:59 del 1 aprile. La seconda fase del periodo promozionale è fissato dal 2 al 23 aprile e rappresenta il momento cruciale dell’evento: il compleanno di Xiaomi si festeggia il 6 aprile, quindi possiamo aspettarci iniziative speciali proprio per questo giorno. Infine è prevista un’ultima tornata di sconti, dal 23 al 30 aprile. Durante tutto il periodo promozionale sono previste offerte lampo, delle occasioni giornaliere (da riscattare quotidianamente visitando la pagina dell’evento). Inoltre sono attivi degli sconti in base alla spesa effettuata, ma in questo caso si tratta di una promo non applicabile alla serie Xiaomi 14 e a POCO X6 5G da 8/256 GB.

10€ di sconto a fronte di una spesa minima di 99€

a fronte di una spesa minima di 99€ 30€ di sconto a fronte di una spesa minima di 199€

a fronte di una spesa minima di 199€ 50€ di sconto a fronte di una spesa minima di 299€

All’interno della pagina dedicata allo Xiaomi Fan Festival 2024 trovi le offerte lampo del momento, la sezione per riscattare i regali giornalieri e i Super Sconti, coupon a sorpresa dedicati a determinate categorie di prodotti (come i wearable oppure gli smart speaker, ad esempio). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

