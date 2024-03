Xiaomi annuncia i nuovi occhiali smart per ascoltare la musica: ecco quando arriveranno

Quest’oggi la compagnia di Lei Jun ha presentato finalmente il nuovo Xiaomi CIVI 4 Pro, un vero e proprio Camera Phone con ottiche Leica e caratteristiche al top ma ad un prezzo accessibile. Insieme a questa novità è arrivato anche l’annuncio dei prossimi Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses 2: gli occhiali smart per la musica hanno una data di presentazione.

Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses 2 sono in dirittura d’arrivo: confermata la data di presentazione

Mijia Smart Audio Glasses – Crediti: Xiaomi

A distanza di meno di un anno dal primo capitolo, la casa di Lei Jun annuncia il debutto di un nuovo paio di occhiali smart per l’audio. Il nome commerciale non è ancora stato confermato, ma al momento possiamo utilizzare tranquillamente Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses 2: la data di presentazione è fissata per il 25 marzo, quindi mancano solo pochi giorni al debutto di questo gadget. Probabilmente rivedremo le medesime caratteristiche della prima generazione, magari con un look rinnovato e più montature differenti. Di conseguenza possiamo aspettarci un prezzo accessibile; non si tratta, infatti, di occhiali AR come quelli presentati al MWC 2023 o il primo modello lanciato in Cina nel 2022.

Crediti: Xiaomi

Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses 2 saranno una soluzione pensata per l’audio, chiamate e musica, grazie alla connettività Bluetooth e agli speaker e microfono integrati. Ovviamente non mancheranno delle aree touch per i controlli e magari dei miglioramenti in termini di autonomia e di riproduzione dell’audio surround a 360°.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le