Gli occhiali smart di Xiaomi ora sono realtà, con zoom 15X e AR

Ricordate i primi occhiali smart annunciati da Xiaomi? Sono passati ormai parecchi mesi e finora non si sono tradotti in un prodotto commerciale. L'azienda cinese si è limitata ad annunciare la sua grande novità ma senza fornire una data d'uscita precisa. Almeno fino ad ora: ecco Xiaomi Mijia Glasses Camera, il primo modello di occhiali smart della compagnia di Lei Jun lanciati ufficialmente sul mercato, insieme a tutti i dettagli su caratteristiche, prezzo e disponibilità!

Xiaomi Mijia Glasses Camera: tutto su caratteristiche e prezzo

Il nuovo modello (e primo ad essere commercializzato) degli occhiali smart di Xiaomi presenta una design non proprio accattivante. Il peso è di circa 100 grammi ma il look generale si discosta da quello di un semplice paia di occhiali e non fa nulla per celare il comparto fotografico. Questo è composto da un sensore principale da 50 MP (con tecnologia Quad Pixel) ed un teleobiettivo a periscopio da 8 MP con OIS e zoom ottico 5X (ibrido fino a 15X).

Ovviamente si tratta di un dispositivo smart, in grado di interfacciarsi con lo smartphone tramite l'app di Xiaomi. Il chipset a bordo è una soluzione octa-core Snapdragon, supportato da 3/32 GB di memorie e ISP indipendente per il pacchetto fotografico. Presente all'appello sia il Wi-Fi Dual Band che il Bluetooth 5.0. Il dispositivo funge anche da lenti AR ed è dotato di un display Sony micro OLED con luminosità massima di 3.000 nit; per le funzionalità sono presenti sia la traduzione in tempo reale (inglese/cinese) che una guida all'uso della fotocamera (realizzata tramite effetti AR).

Per garantire la privacy di tutti, gli occhiali smart sono dotati di indicatori LED che segnalano quando la fotocamera è attiva. Completa il pacchetto una batteria da 1.020 mAh (con ricarica magnetica da 10W).

Ma quando saranno disponibili i primi occhiali smart commerciali di Xiaomi? Mancano pochissimi giorni al via alle vendita: i Mijia Glasses Camera debutteranno il 3 agosto sulla piattaforma di crowdfunding di Xiaomi al prezzo di 2.499 yuan, circa 361€ al cambio. Dopo il periodo iniziate il dispositivo sarà in vendita a 2.699 yuan, circa 390€ al cambio attuale.

