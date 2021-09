Xiaomi Smart Glasses sono (quasi) realtà: svelati gli occhiali smart del brand!

Mentre tutta l'attenzione degli appassionati è puntata sul 15 settembre e sul debutto internazionale della serie 11T, di Pad 5 e perfino del piccolo 11 Lite 5G NE, la compagnia cinese ha annunciato a sorpresa un prodotto inedito ma spesso protagonista di rumor e indiscrezioni nel corso degli anni passati. Ebbene, si tratta dei tanto chiacchierati occhiali Xiaomi Smart Glasses, prima soluzione di questo tipo per la compagnia asiatica.

Xiaomi Smart Glasses: tutto quello che c'è da sapere





Come funzionano gli occhiali smart di Xiaomi

Un bel po' di tempo fa la casa cinese ha brevettato un paio di occhiali smart AR ma da allora se ne sono perse le tracce e pareva che Xiaomi avesse messo da parte questo progetto. Ma ora le cose sono cambiate: l'azienda ha annunciato gli Xiaomi Smart Glasses, i suoi primi occhiali intelligenti. Tuttavia va specificato che si tratta di un concept di dispositivo indossabile intelligente e quindi non un prodotto commerciale, almeno per ora: quindi niente prezzo e disponibilità, ma la promessa di vedere questo tipo di tecnologia nel prossimo futuro (si spera quanto prima). Di seguito trovate un video introduttivo pubblicato dalla stessa compagnia.

Caratterizzati da un design semplice ed efficace, gli smart glasses di Xiaomi sembrano un normale paio di occhiali ma in realtà consentono di effettuare chiamate, utilizzare la navigazione satellitare, leggere messaggi e notifiche, sfruttare funzioni di traduzione in tempo reale, scattare foto. Insomma, si tratta di un dispositivo avanzato in grado di accompagnare (e forse addirittura sostituire quasi) il proprio smartphone.

Caratteristiche tecniche

Il terminale integra ben 497 sensori e monta due speaker e vari microfoni per un peso complessivo si appena 51 grammi. Presente all'appello un display MicroLED da 0.13″: in questo modo è stato possibile risparmiare spazio (vista la densità di pixel e la luminosità più elevata di questo tipo di tecnologia); all'interno della cornice è ospitato il chip per il display, il quale misura 2,4 mm x 2,02 mm.

Gli Xiaomi Smart Glasses possono essere utilizzati sotto il sole: questo perché l'azienda ha scelto di utilizzare un pannello monocromatico con una luminosità massima di 2 milioni di nit. Completano il quadro un fotocamera da 5 MP, un touch pad, la connettività BT/Wi-Fi, Android come sistema operativo e una batteria integrata. Non manca poi un chip ARM quad-core. Come evidenziato poco sopra, gli occhiali possono essere utilizzati in maniera indipendente dallo smartphone.

Ci sarà da attendere ancora per l'uscita

Quindi, tirando le somme, Xiaomi è attualmente al lavoro sui suoi Smart Glasses ma per il momento quanto visto è ancora alla stregua di un concept e non è dato di sapere quando potremo mettere gli occhi sul prodotto completo. Comunque quanto visto non è poi così irreale: si tratta infatti della naturale evoluzione dei primissimi occhiali intelligenti, con un look più “naturale” ed accattivante.

Infine vi ricordiamo che nei giorni scorsi Facebook ha presentato i suoi occhiali smart in collaborazione con Ray-Ban. Insomma, speriamo che Xiaomi non ci faccia attendere troppo visto che altri brand hanno già iniziato a muoversi (seppur con passi timidi).

