Il tablet da gaming di Lenovo ritorna in versione Ultimate: cambia colore con l’elettrocromia

A inizio anno Lenovo ha lanciato sul mercato il suo tablet pensato appositamente per il gaming, una soluzione completa e in grado di dare non poche soddisfazioni. Ora Lenovo Legion Y700 ritorna in versione Ultimate Edition e porta con sé un novità: una back cover realizzata con vetro elettrocromico, per un tocco di stile in più!

Lenovo Legion Y700 Ultimate Edition: cosa cambia e quanto costa il tablet con vetro elettrocromico

Nonostante Legion Y700 sia stato lanciato come un tablet da gaming, il dispositivo è stato lanciato con uno stile sobrio, ben lontano da quello dei prodotti di questo tipo (ecco un esempio pratico). A questo giro la compagnia cinese ha pensato bene di fare il bis con una nuova incarnazione dotata di un look decisamente più stiloso. Lenovo Legion Y700 Ultimate Edition offre le medesime caratteristiche del modello classico, ma con una novità: un vetro elettrocromico!

Si tratta di una soluzione già vista a bordo di altri dispositivi sdoganata inizialmente da vivo. Il vetro posteriore del tablet è elettrocromico, ossia è realizzato con un lega di ossido di tungsteno (applicata sulla superficie del vetro), in grado di condurre elettricità. Applicando una leggera corrente il materiali è in grado di variare il colore: nel caso del tablet assume una trama “a cubi” quando è in funzione.

Per quanto riguarda le specifiche, restano invariate: abbiamo un display 2K da 8.8″ a 120 Hz, lo Snapdragon 870 e una capiente batteria con ricarica da 45W.

Vuoi saperne di più sul tablet da gaming di Lenovo? Ecco il nostro approfondimento dedicato al terminale, insieme ai dettagli su dove acquistarlo!

