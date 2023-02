Xiaomi Wireless AR Glass: i nuovi occhiali smart sono al MWC 2023

Il MWC 2023 ha portato una valanga di novità per gli appassionati della compagnia di Lei Jun, tra smartphone di punta, dispositivi di fascia medio-alta ed accessori. Tuttavia la fiera catalana vede tra i suoi protagonisti anche i nuovi Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition, gli ultimi occhiali intelligenti del brand, mostrati in occasione dell'evento tech più importante della prima metà dell'anno.

Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition: tutte le novità dei nuovi occhiali intelligenti | MWC 2023

Questa non è la prima volta che Xiaomi si cimenta in un prodotto di questo tipo. Lo scorso agosto abbiamo assistito al lancio del modello Mijia Glasses Camera, una soluzione incentrata principalmente sul comparto fotografico. Parliamo di un dispositivo dotato di un sensore da 50 MP accompagnato perfinota da un teleobiettivo a periscopio con OIS. Ora, per il MWC 2023, la casa cinese ha mostrato per la prima volta i nuovi Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition: si comincia a puntare forte sull'AR, ossia quella che diventerà la tendenza futura. Basti pensare ai primi occhiali smart di TCL, un prototipo mostrato proprio durante la fiera di Barcellona.

Tornando ai nuovi occhiali AR di Xiaomi, si tratta di un modello dal peso contenuto (126 grammi) dotati di connettività wireless (con una tecnologia proprietaria di comunicazione a bassa latenza) e mossi dal chip Snapdragon XR2 Gen 1 (lo stesso visto a bordo dei già citati occhiali TCL); il tutto si traduce in una latenza wireless di appena 3 ms tra smartphone e dispositivo.

I nuovi occhiali di Xiaomi sono dotati di micro LED incorporati ed offrono uno schermo definito retina-level, con un PPD di 58 ed un modulo ottico a forma libera. Il design di quest'ultimo consente di ottenere immagini chiare e luminose, fino a 1200 nit. Gli Xiaomi Wireless AR Glass sono dotati poi di lenti elettrocromiche, in grado di adattarsi a diverse condizioni di illuminazione.

Tra le novità tecnologiche implementati con i nuovi occhiali troviamo un sistema di Gesture Control avanzato, il quale offre la massima precisione nel riconoscimento dei movimenti delle dita dell'utente (al livello anche di micro gesti). In questo modo sarà possibile integrare qualsiasi tipologia di applicazione AR ed utilizzare controlli semplici ed intuitivi.

Xiaomi Wireless AR Glasses Discovery Edition sono supportati dai modelli della Xiaomi 13 e dagli altri dispositivi con tecnologia Snapdragon Spaces. Gli occhiali sono disponibili nella sola versione in titanio, con naselli in tre dimensioni (per adattarsi a qualsiasi tipo di viso). Inoltre le persone con problemi di miopia possono sfruttare una clip con lenti graduate.

Prezzo e disponibilità dei nuovi occhiali smart AR di Xiaomi non sono stati ancora annunciati. Appena ne sapremo di più aggiorneremo questo articolo con tutti i dettagli.

Tra le altre novità di Xiaomi presentate al MWC 2023 troviamo i nuovi modelli della serie 13, l'indossabile premium Watch S1 Pro ed altri prodotti smart!

