Motorola presenta Defy 2, il primo rugged phone 5G al mondo con messaggistica satellitare di Bullitt

In occasione del Mobile World Congress di Barcellona, Motorola ha presentato Defy 2, il primo smartphone rugged 5G al mondo che offre accesso al servizio di messaggistica satellitare bidirezionale di Bullitt, per restare in contatto con amici, parenti e servizi di emergenza quando Wi-Fi e rete dati non permettono.

Motorola Defy 2 è il primo rugged phone 5G a supportare la comunicazione satellitare di Bullitt

Prima di procedere, ci sembra opportuno spendere qualche parola sul servizio di messaggistica satellitare di Bullitt, specie per chi ne sente parlare ora per la prima volta. Questo è conosciuto per essere il primo NTN satellitare basato su standard 3GPP, offrendo la possibilità di accedere ai satelliti geostazionari per inviare messaggi e comunicare con i propri cari o con i servizi di emergenza laddove la rete dati o quella Wi-Fi non arriva.

Il servizio è supportato dagli smartphone Motorola Defy e dall'accessorio Motorola Defy Satellite Link, che permette ad un qualsiasi dispositivo Android o iOS di accedere alla tecnologia Bullit tramite un'app specifica. Il costo dei messaggi inviati o ricevuti via satellite verrà detratto direttamente dal piano dell'utente che si è abbonato al servizio di messaggistica satellitare di Bullit, senza alcun costo per il destinatario.

Caratteristiche di Motorola Defy 2

Passiamo dunque a Motorola Defy 2, il primo smartphone rugged ad utilizzare il servizio di messagistica satellitare di Bullitt. Stiamo parlando di un dispositivo 5G robusto e resistente, pensato per supportare gli utenti nelle loro avventure all'aperto.

Questo smartphone, infatti, oltre a durare a lungo e a resistere a cadute anche da altezze elevate, offre il servizio di messaggistica satellitare bidirezionale di Bullitt per comunicare in situazioni di emergenza anche negli angoli più remoti della terra.

Motorola Defy 2 è stato certificato IP68 e IP69K, per cui è resistente all'acqua e alla polvere, e il corpo esterno integra la tecnologia Hygiene+ di Bullitt, con superfici realizzate con materiali miscelati con additivi antimicrobici e antibatterici. Tra le sue caratteristiche principali troviamo un ampio display FHD+ da 6,6″ con frequenza di aggiornamento di 120Hz; una grande batteria da 5000 mAh, che fornisce fino a 2 giorni di autonomia e supporto per la ricarica rapida da 15 W; un SoC Dimensity 930 di MediaTek, con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, espandibile con schede MicroSD; e una tripla fotocamera esterna con sensore principale da 50 MP.

Questo smartphone può essere utilizzato in combinazione con il Motorola Defy Satellite Link, un accessorio Bluetooth compatto e leggero che consente a qualsiasi dispositivo Android o iOS di usufruire del servizio Bullitt Satellite Messenger. Una sorta di hotspot satellitare che permette allo smartphone collegato di accedere a tutte le funzionalità della tecnologia Bullit, inclusa la messaggistica bidirezionale via satellite, la condivisione della posizione e l'assistenza SOS.

Motorola Defy 2 – Disponibilità e prezzo

Per quanto riguarda prezzi e disponibilità, Motorola Defy 2 sarà disponibile a partire dal secondo trimestre dell'anno presso operatori selezionati in Nord America, America Latina e Canada, al prezzo di $ 599. Il prezzo include anche 12 mesi di SOS Assist, il servizio che offre accesso 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 ai centri di risposta ai contatti di emergenze forniti da FocusPoint International.

I piani di messaggistica partono da un minimo di $ 4,99 al mese. L'accessorio Motorola Defy Satellite Link sarà disponibile dal secondo trimestre presso i rivenditori internazionali ad un prezzo a partire da $ 99. Il pacchetto che include 12 mesi di abbonamento a Essentials Messaging (con fino a 30 messaggi al mese e SOS Assist) partirà da $ 149.

