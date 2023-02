Realme C55 unboxing: il primo con Mini Capsule non ha più segreti

L'Isola Dinamica – o almeno una sorta di versione alternativa – arriverà a bordo dei modelli Realme a partire dal un nuovo budget phone. Dopo le prime indiscrezioni e i benchmark, ora Realme C55 è protagonista di un video unboxing in cui andiamo a scoprire quasi tutte le caratteristiche tra design e specifiche.

Realme C55 protagonista del primo unboxing: design e specifiche svelate

Il nuovo arrivato della serie C dovrebbe debuttare durante il mese di marzo: l'azienda asiatica non ha ancora confermato la data precisa ma sicuramente ne sapremo di più nei prossimi giorni (magari dopo il debutto del flagship Realme GT 3, in arrivo al MWC 2023). Di recente Realme C55 ha fatto parlare di sé per via di un'importante novità: dovrebbe essere il primo modello del brand ad avere dalla sua la Mini Capsule, una sorta di Isola Dinamica che “abbellisce” il foro del display con varie funzionalità.

Realme C55 launching this march in India ✅✅🇮🇳🇮🇳



#Realme pic.twitter.com/bkAKggnFgZ — Paras Guglani (@passionategeekz) February 26, 2023

Aspettando il debutto del terminale, uno YouTuber ha pensato bene di pubblicare in rete il primo video unboxing dedicato al piccolo della gamma (clip poi rimossa). Di conseguenza ora conosciamo buona parte delle specifiche di Realme C55, così come il design. Il budget phone sarà mosso dal chipset Helio G88 di MediaTek e sarà alimentato da una capiente batteria da 5.000 mAh con il supporto alla ricarica da 33W.

Lo smartphone è dotato di uno schermo LCD IPS da 6,72″ con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 90 Hz; sul retro trova spazio una dual camera, circondata da un modulo rettangolare (quest'ultimo a filo con la scocca). La selfie camera da 8 MP è posizionata all'interno di un punch hole centrale; il comparto principale offre invece un sensore da 64 MP.

La panoramica delle caratteristiche di Realme C55 comprende anche il software (Android 13 tramite Realme UI 4.0) e le memorie (ossia almeno 6 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di storage eMMc 5.1).

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il