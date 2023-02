Nokia C32, C22 e G22 ufficiali: torna la riparazione fai-da-te

Ancora novità al MWC 2023 da parte di Nokia, che dopo aver cambiato logo e strategia annuncia i nuovi Nokia C32, C22 e G22. Era il 2018 quando alla fiera catalana Nokia annunciava il suo ritorno nel mercato degli smartphone, e da allora la compagnia ha progressivamente abbandonato la fascia premium per concentrarsi sulle fasce più tipicamente economiche con un occhio alla sostenibilità.

Nokia presenta C32, C22 e G22 al MWC 2023: tutte le novità

Nokia G22

Questo è ben rappresentato da Nokia G22, realizzato in collaborazione con iFixi per consentire agli acquirenti di poterlo riparare più facilmente rispetto a come siamo abituati. Per farlo, Nokia mette a disposizione guide e pezzi di ricambio a basso prezzo come batteria, porta USB e display, oltre ad avere una scocca in plastica 100% riciclata. Nokia garantisce anche due major update Android (perciò Android 13 e 14, avendo Android 12) e 3 anni di aggiornamenti di sicurezza, oltre a 36 mesi di garanzia legale.

Parlando di specifiche, Nokia G22 ha uno schermo IPS LCD da 6,5″ HD+ con protezione Gorilla Glass 3 e sensore ID laterale, chipset Unisoc T606, 4 GB di RAM (fino a 6 GB con RAM virtuale), 64/128 GB di memoria UFS 2.2 espandibile via microSD, batteria da 5.050 mAh con ricarica 20W, tripla fotocamera da 50+2+2 MP f/1.8 con macro e sensore di profondità, selfie camera da 8 MP f/2.0, dual SIM 4G, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 5.0, NFC, USB Type-C, ingresso mini-jack con Radio FM, OZO Audio e certificazione IP52.

Nokia G22 è disponibile nei colori Lagoon Blue e Meteor Grey al prezzo di listino di 189€ per la variante da 4/128 GB, mentre i ricambi saranno disponibili sullo store di iFixit.

Nokia C32

Si passa poi alla serie C con il nuovo Nokia C32, che ha dalla sua sempre uno schermo LCD da 6,5″ HD+, sensore ID laterale, certificazione IP52, un non ben precisato SoC con CPU octa-core a 1,6 GHz, 3/4 GB di RAM (più 3 GB di RAM virtuale), 64/128 GB di memoria espandibile, batteria da 5.000 mAh con ricarica 10W, doppia fotocamera da 50+2 MP con macro, selfie camera da 8 MP e Android 13, oltre che dual SIM 4G, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 5.2, USB-C e mini-jack con Radio FM.

Nei colori Charcoal, Beach Pink e Autumn Green, Nokia C32 sarà disponibile al prezzo di 149€ per la variante da 4/64 GB.

Nokia C22

C'è infine Nokia C22, smartphone entry-level con Android 13 Go Edition e basato su chipset Unisoc 9863A1 a 1,6 GHz, affiancato da 2/3 GB di RAM (e altri 2 GB di VRAM), 64 GB di memoria espandibile, certificazione IP52, schermo LCD da 6,5″ HD+, batteria da 5.000 mAh con ricarica 10W, doppia fotocamera da 13+2 MP con macro, selfie camera da 5 MP, dual SIM 4G, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 5.2, USB-C e mini-jack con Radio FM. Il prezzo di Nokia C22 è fissato a 129€ per la variante da 2/64 GB nelle colorazioni Midnight Black e Sand.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il