Realme: l’Isola Din… ehm, la Mini Capsule sta arrivando! (Video)

Aggiornamento 23/02: dopo le immagini, c'è un video che svela come funziona la tecnologia Realme Mini Capsule, lo trovate all'interno dell'articolo.

Non troppo tempo fa pubblicai un video-editoriale in cui mi scagliavo contro l'Isola Dinamica su Android: se da un lato Xiaomi si è dimostrata scettica (per ora), dall'altro c'è Realme che sta preparando il debutto della sua versione chiamata Mini Capsule. Nelle settimane seguenti all'introduzione da parte di Apple della serie iPhone 14, la compagnia cinese aveva lanciato un contest con cui incentivava la sua community a proporre idee in quella direzione, ed evidentemente qualcosa si è mosso.

Realme pubblica un nuovo video teaser sulla sua tecnologia Mini Capsule

“E se la Realme UI aggiungesse un trucco software per trasformare il foro della fotocamera in un'opzione multifunzionale?“: questa era la domanda su cui si fondava quel contest, la cui risposta adesso si chiama Realme Mini Capsule. Nel video teaser che circola in rete vediamo un inedito smartphone della serie Realme C con punch-hole centrale dove ospita la selfie camera, ma che diventa una pillola centrale quando il software entra in azione. Questa Mini Capsule si anima e colora per far capire all'utente lo stato di batteria e ricarica, ma immaginiamo che verrà implementata anche per altre funzioni.

Se l'Isola Dinamica ha senso per Apple è perché il suo sistema di sblocco biometrico Face ID occupa una discreta porzione del display, pertanto la presenza dell'Isola non implica chissà quale sacrificio in termini di spazio sullo schermo. Al contrario, Android è la patria del full screen: tutti hanno un singolo punch-hole, e ci sono anche aziende come Samsung, ZTE e Motorola che hanno puntato sulla fotocamera nascosta nel pannello. Come nel caso di Realme, passare da un singolo foro a una barra così lunga può diventare un compromesso non facile da digerire, in un mondo in cui tutti vorrebbero un'esperienza full screen.

Realme potrebbe far ricredere se la sua tecnologia Mini Capsule si rivelerà così utile nell'utilizzo quotidiano da poter sopportare un ingombro più grande del solito, ma questo solo il tempo lo dirà. Anche perché all'orizzonte ci sono altri due smartphone Huawei che potrebbero fare lo stesso.

