Huawei Mate 60 e Nova 11: il ritorno dell’Isola Dinamica su Android

Dopo il rilascio di iPhone 14 Pro, alcuni sviluppatori si son mossi per portare la funzione di Isola Dinamica di Apple sugli smartphone Android, come denoterebbero i prossimi Huawei Mate 60 e Nova 11. Sin dai primi giorni dal rilascio degli ultimi melafonini, sono prontamente spuntate app che hanno cercato – invano – di portare la nuova feature di Apple anche sugli smartphone Android. Una di queste app, per esempio, è dynamicSpot, ricreando una sorta di Isola Dinamica sullo schermo dello smartphone, ma con risultati tutt'altro che soddisfacenti.

L'Isola Dinamica ritornerà su Android con Huawei Mate 60 e Nova 11?

In ambito Android, è stato Xiaomi CIVI 2 il primo smartphone Android a ricalcare la scelta di Apple, presentandosi al pubblico con uno schermo con punch-hole centrale allungato. Una novità che ritroveremo anche qua da noi sotto forma di Xiaomi 13 Lite, ma che potrebbe non rimanere una feature unica di Xiaomi. Gli ultimi rumors rivelano che anche Huawei Mate 60 e Nova 11 dovrebbero fare lo stesso, con il prossimo top di gamma Huawei che sfrutterebbe il “foro” anche per integrare un riconoscimento facciale 3D.

Mate 60 series may get centered pill with 3D face unlock. — Teme (特米)|🇫🇮🇨🇳 (@RODENT950) February 12, 2023

Sulla base di queste indiscrezioni, in rete si ipotizza che, al contrario di Xiaomi, Huawei potrebbe fare un passo ulteriore e integrare una vera e propria Isola Dinamica con HarmonyOS. Per il momento, però, non ci sono prove che sostengano questa ipotesi e non è da escludere che il foro venga utilizzato solo per ospitare la selfie camera. C'è anche da dire, però, che il primissimo telefono ad avere una simil-Isola Dinamica fu proprio Honor View 20, che nel 2018 anticipò di diversi anni tutti gli altri produttori, quindi non è nemmeno da escludere in toto che possa approfittarne per riportarla in auge.

