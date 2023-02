iPhone 15 Pro, render ufficiosi: design più premium e non solo

Ci aspettano ancora molti mesi al lancio di iPhone 15 Pro, ma come ogni anno i leak si sprecano per svelarci come saranno fatti i futuri melafonini e anche per la serie 15 non fanno differenza. Vi anticipiamo già una cosa: se vi aspettate grossi stravolgimenti dai prossimi iPhone, preparatevi a rimenere delusi. Sono ormai quattro anni che per i modelli Pro si è scelta la linea della tripla fotocamera a zig zag, e così sembra che rimarrà anche per iPhone 15 Pro, mentre le vere novità si concentreranno sulla parte frontale. Lo scopriamo grazie alle prime immagini render apparse in rete, basate sui file CAD che le fabbriche cinesi ricevono e su cui basarsi per realizzare cover e case vari.

Ecco come sarà fatto iPhone 15 Pro: lo svelano i primi render trapelati in rete

Mettendolo a confronto con le immagini render di iPhone 14 Pro, ci si accorge subito che la principale novità estetica di iPhone 15 Pro sarebbero le cornici più sottili. Con l'avvento di iPhone X, il colosso di Cupertino ha scelto di adottare cornici simmetriche attorno al display, e dopo tutti questi anni avrebbe deciso di rifinirle e ridurle su tutti e quattro i lati. Ci sono già produttori Android che sono riusciti a farlo ma quasi sempre non su tutti i lati, non ottenendo quella simmetria per cui spesso Apple è invece lodata. Sembrerebbe parzialmente smentita l'ipotesi dei bordi curvi: le immagini ritraggono una leggera stondatura fra schermo e telaio, simile a quanto già avviene con la scocca dei MacBook Pro.

È confermata (se ce ne fosse bisogno) la presenza della porta USB-C in sostituzione di quella Lightning, che dopo essere stata utilizzata per 10 anni è destinata a dirci addio; tuttavia, si vocifera che anche la nuova USB-C continuerà a essere limitata. Per quanto non cambi la fotocamera, iPhone 15 Pro presenterebbe sensori più sporgenti, forse per ospitare un sistema fotografico più avanzato e che richiederebbe più spazio, come nel caso di un teleobiettivo periscopiale. Un'altra conferma sarebbe quella per i tasti capacitivi, visto il bilancere del volume apparentemente non più fisico, e lo switch per il Silenzioso parrebbe più piccolo e rotondo.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il