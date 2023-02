Samsung Galaxy Tab S9: quando i tablet diventano resistenti all’acqua

Dopo averla fatta diventare una feature spesso presente sui suoi smartphone, Samsung vuole portare la certificazione IP67 anche sui tablet, a partire dalla serie Galaxy Tab S9. In passato era già successo che questa feature fosse presente su alcuni tablet della stessa Samsung, ma soltanto per alcuni modelli nati per essere dei rugged. Questa volta, invece, la resistenza all'acqua sarebbe pronta a essere introdotta anche sui tablet di prima fascia del produttore sud-coreano.

Ecco quale sarà una delle principali novità della serie Samsung Galaxy Tab S9

Nel momento in cui, nonostante la loro struttura più delicata del normale, persino i pieghevoli Samsung possono essere certificati IPX8, ci si aspetta che la stessa resistenza a liquidi e polvere possa essere introdotta anche su tablet. C'è ovviamente un motivo per cui i tablet non vengono certificati ed è perché ovviamente non corrono gli stessi rischi degli smartphone, più soggetti a essere utilizzati sotto la pioggia o in contesti in cui potrebbero bagnarsi, che sia al mare, al lago o a bordo piscina.

Il più delle volte, invece, i tablet vengono usati fra le quattro mura domestiche o dell'ufficio e che entrino in contatto con i liquidi è difficile ma non impossibile. Certo, la certificazione tende ad alzare il costo, ma ricordiamo che il prezzo di un modello come Galaxy Tab S8 Ultra oscilla fra i 1.300 e i 1.600€, perciò è un costo produttivo che Samsung non dovrebbe avere troppi problemi a poter ammortizzare. Sembra proprio, quindi, che la serie Samsung Galaxy Tab S9 possa essere la prima certificata IP67, anche se non sono da escludere cambi di programma, come accaduto con lo slot S Pen di Galaxy Z Fold 5.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il