Realme prepara la risposta all’Isola Dinamica di Apple

Era nell'aria che una feature come l'Isola Dinamica di Apple potesse diventare il nuovo trend degli smartphone e che i produttori Android non avrebbero tardato a riproporla. Honor ha subito preso la palla al balzo per ricordare che anni fa ne aveva già creato una sua prima versione e che potrebbe tornare in futuro; poi è arrivato il turno di Xiaomi, che con il suo sub-brand Redmi ha chiesto agli utenti se voglia veramente questa novità. Adesso c'è anche Realme, che ha da poco annunciato di voler lavorare con la community per crearne una sua versione chiamata Realme Island.

Il primo teaser ufficiale ci svela come la Realme Island cambierà i suoi smartphone

“E se la Realme UI aggiungesse un trucco software per trasformare il foro della fotocamera in un'opzione multifunzionale?“. È questa la domanda che il team Realme pone ai suoi utenti in un thread sul forum ufficiale, affermando di trovare questa idea “piuttosto allettante“. Ma al contrario di agire totalmente di testa sua, la compagnia ha deciso di dare spazio alla creatività della community con un contest ufficiale; gli utenti potranno commentare con le proprie idee e proporre la propria versione dell'Isola Dinamica da vedere sugli smartphone Realme.

Se foste interessati, potete partecipare anche voi entro il 21 settembre con un commento con un disegno, un render o anche un post testuale in cui spiegare come realizzare questa Realme Island. L'azienda sceglierà le 3 proposte migliori per originalità, completezza e fattibilità e le proporrà con un sondaggio sul suo account Twitter; quella più votata verrà promosso sui social dell'azienda e il team di sviluppatori della Realme UI la terranno in considerazione come possibile novità dell'interfaccia proprietaria.

