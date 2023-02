Realme GT 3 avrà lo Snapdragon 8+ Gen 1, ma sarà meno potente

Tra i protagonisti del MWC 2023 ci sarà Realme GT 3, il primo dispositivo top del brand per il mercato occidentale. Lo smartphone è stato già protagonista di conferme ed indiscrezioni ed ora andiamo a scoprire qualcosa in più in merito al processore che troveremo a bordo grazie ai primi benchmark.

Realme GT 3 avvistato su Geekbech con lo Snapdragon 8+ Gen 1

Per quanto riguarda le caratteristiche del prossimo Realme GT 3, in realtà sappiamo molto più di quanto rivelato. Il dispositivo sembrerebbe essere un rebrand del modello GT Neo 5 lanciato in Cina e lo provano la presenza del particolare LED posteriore e del supporto alla ricarica rapida da 240W, la più potente al mondo.

Lo smartphone è dotato di una porzione di scocca trasparente che lascia intravedere la dicitura Snapadragon 8+ Gen 1. Sappiamo bene quale chipset avrà dalla sua, eppure i primi benchmark su Geekbench riescono comunque a darci qualche dritta.

Per prima cosa avremo anche in occidente la maxi versione da 16 GB di RAM, il software sarà – ovviamente – Android 13; per quanto riguarda lo Snapdragon 8+, si tratterà di una versione depotenziata con una frequenza massima fino a 3.0 GHz. Non è la prima volta che ci troviamo alle prese con questa soluzione ma l'abbiamo vista in azione già con OPPO Reno Pro+ e Honor 80 Pro.

Realme GT Neo 5

In realtà, scavando nel sito ufficiale cinese è possibile notare che anche il gemello GT Neo 5 monta la stessa soluzione. In realtà lo Snapdragon 8+ Gen 1 dovrebbe avere dalla sua un core principale Cortex-X2 a 3.2 GHz ma nelle versioni viste finora la frequenza massima è stata abbassata.

Comunque, come abbiamo potuto constatare anche in altri casi, le performance restano eccellenti; probabilmente la scelta di depotenziare il chipset riguarda la gestione energetica.

Tornando a Realme GT 3, ricordiamo che l'evento di lancio è fissato per il 28 febbraio: se volete saperne di più date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato al flagship.

