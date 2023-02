Realme GT 3: solo 9 minuti per ricaricare completamente la batteria | VIDEO

Riflettori puntati al Mobile World Congress, la grande fiera tecnologica nel corso del quale produttori da tutto il mondo presenteranno le loro novità in termini di smartphone – e non solo. Tra gli smartphone attesi c'è anche Realme GT 3 Global, un dispositivo che ha catturato l'attenzione per la sua ricarica ultra rapida da 240W. A tal proposito, Realme ha appena pubblicato un video che mostra quanto sia potente la nuova tecnologia di ricarica rapida.

Realme GT 3 si ricaricherà al 100% in meno di 10 minuti

Mancano pochi giorni al lancio globale di Realme GT 3, uno smartphone che sta facendo parlar di sé per le sue elevate capacità di ricarica. Questo dispositivo, infatti, che dovrebbe essere un rebrand di Realme GT Neo 5 lanciato in Cina di recente e da non confondere con il Realme GT 3 che dovrebbe debuttare prossimamente sempre nel mercato cinese, vedrà dalla propria parte una ricarica ultra rapida da 240W.

A mostrarci l'affidabilità e la potenza della nuova tecnologia di ricarica è il produttore stesso, con un video pubblicato sul suo canale YouTube. Bastano appena 9 minuti e 37 secondi per portare la batteria da 4.600 mAh di Realme GT 3 dall'1 al 100%, 80 secondi per passare da una batteria scarica al 20% e soli 4 minuti per ottenere il 50% dell'autonomia. Bando alle ciance, vi lasciamo al video. Buona visione!

