Xiaomi Smart Band 8 e Watch S2 Global certificati: il lancio è imminente

Xiaomi si prepara a lanciare un nuovo modello di Smart Band, mentre il Watch S2 si appresta a fare il proprio debutto sui mercati internazionali. Xiaomi Smart Band 8 ha finalmente ottenuto una nuova certificazione, suggerendo che il lancio ufficiale potrebbe avvenire davvero in tempi brevi.

Xiaomi Smart Band 8 e la versione Global di Watch S2 stanno arrivando

Il prossimo 26 febbraio Xiaomi presenterà ufficialmente la nuova serie 13 per i mercati internazionali. In questa occasione, il colosso cinese potrebbe anche lanciare a sorpresa dei nuovi prodotti indossabili, tra cui l'inedita Xiaomi Smart Band 8 e la versione Global di Watch S2:, lo smartwatch arrivato in Cina lo scorso dicembre.

Grazie alla certificazione TDRA ottenuta in questi giorni dai due prodotti, veniamo a conoscenza dei numeri di modello con cui arriveranno sul mercato questi due nuovi wearable: M2239B1 per Xiaomi Smart Band 8 e M2207W1 per Watch S2 Global. Le certificazioni, purtroppo, non svelano ulteriori dettagli sui dispositivi.

Solo la settimana scarsa, erano arrivate le prime indiscrezioni sul possibile inizio della produzione di massa della nuova Band 8, con suggerimenti su un possibile lancio imminente del nuovo prodotto. La certificazione ottenuta in queste ore è l'ennesima conferma dell'arrivo sul mercato in tempi probabilmente molto brevi.

