vivo X Fold 2 avrà la ricarica di un fulmine: sarà il pieghevole più veloce

Il nuovo anno è cominciato alla grande per vivo: la serie X90 è uscita fuori dalla Cina, la famiglia V27 è in dirittura d'arrivo e il super flagship X90 Pro+ ha convinto DxOMark. Tuttavia sarà interessante scoprire come proseguirà il 2023, sopratutto sul fronte dell'innovazione: l'apice della casa cinese, probabilmente, sarà raggiunto da vivo X Fold 2, il nuovo top di gamma pieghevole (il quale potrebbe avere dalla sua alcuni primati).

vivo X Fold 2, spuntano nuovi dettagli sulle specifiche

vivo X Fold

Per quanto riguarda le specifiche tecniche di vivo X Fold 2, il terminale dovrebbe essere il primo smartphone pieghevole mosso dallo Snapdragon 8 Gen 2, l'ultima soluzione top di Qualcomm. Tra le altre caratteristiche ci sarebbero uno schermo 2K, una fotocamera principale IMX899 con OIS ed un corpo ancora più leggero e compatto. Ciliegina sulla torta, quest'anno dovrebbe debuttare anche vivo X Flip, il primo pieghevole a conchiglia del brand.

Aspettando il debutto, il leaker DigitalChatStation è tornato a parlare del prossimo foldable, questa volta con un breve focus sul batteria e ricarica. Il futuro vivo X Fold 2 dovrebbe avere dalla sua un'unità a doppia cella da 4.800 mAh. Non solo avremo una batteria più capiente, ma il prossimo X Fold sarà anche il pieghevole con la ricarica rapida più veloce; si parla infatti del supporto ai 120W.

I precedenti X Fold e X Fold+ arrivano fino a 66W e 80W; inoltre sembra che non mancherà la ricarica wireless da 50W (ovviamente anche invera da 10W). Per quanto riguarda l'uscita, il lancio in patria potrebbe avvenire ad aprile (ma per ora non ci sono certezze).

