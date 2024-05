DUOTTS C29 è la Mountain Bike elettrica con portapacchi, ideale per la città

La mobilità elettrica ha conquistato le nostre città nel giro di pochi mesi, riducendo l’inquinamento prodotto dalle auto in favore di un biciclette e monopattini alimentati da batterie sempre più potenti, oltre che dal movimento dell’uomo. Se anche voi non vedete l’ora di saltare in sella ad una mountain bike elettrica, non fatevi scappare questo codice sconto per DUOTTS C29!

DUOTTS C29: motore da 750W e ruote da 29″ per girare liberamente in città

Crediti: DUOTTS

DUOTTS C29 è una bici elettrica in stile mountain bike con cerchioni da 29″ ed un motore da 750W in grado di spingere il mezzo di trasporto ad una velocità di 25 KM/h. Questa bicicletta elettrica offre tre modalità di pedalata: manuale, dove tutta la fatica viene fatta dall’uomo, assistita (con il motore che aggiunge potenza alla propria andatura) e full electric dove il motore sfoggia la sua potenza per spingere in autonomia. Questa mountain bike è dotata anche di portapacchi, particolarmente utile per tutte quelle persone che hanno intenzione di sfruttarla nei tragitti casa-lavoro oppure casa-scuola. In questo modo, infatti, sarà possibile portare con sé carichi aggiuntivi senza la scomodità di averli appesi alle braccia.

La batteria da 48V 15 Ah, inoltre, assicura almeno 40 KM in modalità full electric e 100 KM in modalità assistita. La bicicletta mette inoltre a disposizione un cambio Shimano a 21 rapporti che semplifica la pedalata, aggiungendo al telaio completamente in lega di alluminio sospensioni a molle e freni a disco, per una maggiore sicurezza su strada. Conclude la dotazione il display LCD presente sul manubrio, tramite il quale è possibile consultare le informazioni più importanti come la velocità e l’autonomia residua.

Crediti: DUOTTS

La bici elettrica DUOTTS C29 scende a 749€ grazie al nuovo codice sconto di Geekbuying (che trovate nel box in basso). La spedizione, in questo caso, avviene direttamente dai magazzini europei dello store online ed è totalmente gratuita. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock. N.B. – quando acquisti una bici o un monopattino elettrico assicurati che il veicolo sia in linea con le norme del Codice vigente. Scopri le ultime novità del Codice della Strada.

