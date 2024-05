WhatsApp: il nuovo design disponibile per tutti su iOS e Android

WhatsApp ha annunciato che il nuovo design della celebre app di messaggistica istantanea è ufficialmente disponibile per tutti, sia sugli smartphone Android che sugli iPhone con iOS. L’interfaccia rinnovata, dopo quasi un anno dalla prima apparizione in versione beta, si occupa di semplificare la comunicazione con gli amici, mettendo a disposizione degli utenti un look moderno su entrambe le piattaforme.

Il nuovo design di WhatsApp adesso in rollout: tutte le novità

Crediti: WhatsApp

Il nuovo design di WhatsApp è entrato ufficialmente in fase di rollout: questo significa che nel corso dei prossimi giorni e settimane, gli utenti riceveranno gradualmente la nuova interfaccia dell’app di messaggistica di Meta. Se non la vedete già da ora, assicuratevi prima di aver effettuare tutto gli aggiornamenti disponibili, per poi attendere l’attivazione lato server per il vostro account.

Su Android arriva finalmente il Material You 3, con i dettagli dell’applicazione che si tingono del verde caratteristico del servizio ed una nuova barra inferiore per la navigazione. Anche su iOS verrà attivata la nuova livrea, mentre su entrambe le piattaforme sarà possibile sfruttare i filtri per le conversazioni. La dark mode, inoltre, diventa più scura per risultare ancora meno faticosa per gli occhi.

