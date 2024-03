Codice della Strada 2024: le novità per biciclette e monopattini elettrici

Nelle ultime ore il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge sulla sicurezza stradale e la delega per la riforma del Codice della Strada. La rivoluzione voluta dal ministro dei trasporti Matteo Salvini adesso arriverà in parlamento, dove i legislatori potranno modificare ed aggiungere nuove norme, ma non rimuovere quelle che sono state approvate dal Consiglio. Le novità sono tante, soprattutto per il settore delle biciclette e dei monopattini elettrici che assisteranno ad una vera e propria rivoluzione che dovrebbe portare ad una maggiore sicurezza sulle strade.

Ultimo aggiornamento: 27 marzo 2024, Approvazione alla Camera

Casco, targa e assicurazione: tutte le novità in arrivo per monopattini e bici elettriche

Negli ultimi anni abbiamo assistito al proliferare sulle nostre strade di quella che viene definita la “mobilità dolce” ovvero la modalità di spostamento basata su mezzi non motorizzati che prevedono attività fisica. Monopattini e biciclette elettriche con pedalata assistita sono sempre più presenti in città, causando non pochi problemi a causa del vuoto normativo in termini di regolamento stradale.

Grazie al nuovo Codice della Strada 2024, tuttavia, sarà regolamentato in particolare l’utilizzo dei monopattini. Elencate qui sotto trovate le novità approvate per il momento dal Consiglio dei Ministri, che verranno aggiornate dopo che la riforma sarà approvata anche in Parlamento.

Obbligo di targa : i monopattini dovranno essere riconoscibili ed avere una identificazione unica, come avviene già oggi per macchine e motorini. (Sanzione prevista da 100 a 400 euro)

: i monopattini dovranno essere riconoscibili ed avere una identificazione unica, come avviene già oggi per macchine e motorini. (Sanzione prevista da 100 a 400 euro) Obbligo di assicurazione : anche i monopattini dovranno essere muniti di RC (Sanzione prevista da 100 a 400 euro)

: anche i monopattini dovranno essere muniti di RC (Sanzione prevista da 100 a 400 euro) Obbligo di indossare il casco : per una maggiore sicurezza, proprio come avviene già per i motorini, anche chi guida un monopattino dovrà indossare un casco

: per una maggiore sicurezza, proprio come avviene già per i motorini, anche chi guida un monopattino dovrà indossare un casco Frecce necessarie : il monopattino dovrà poter indicare la direzione in cui si vuole svoltare tramite l’utilizzo delle luci segnaletiche

: il monopattino dovrà poter indicare la direzione in cui si vuole svoltare tramite l’utilizzo delle luci segnaletiche Potenziamento illegale del motore : non sarà possibile modificare o manomettere il motore del monopattino per aumentarne la potenza (Sanzione prevista da 200 a 800 euro)

: non sarà possibile modificare o manomettere il motore del monopattino per aumentarne la potenza (Sanzione prevista da 200 a 800 euro) Vietato circolare contromano: i monopattini dovranno rispettare il senso di marcia e non potranno più circolare liberamente a proprio piacere

La contraffazione dei dati del proprietario, inoltre, porterà ad una sanzione di almeno 200 euro, mentre i servizi di sharing dovranno installare sui monopattini dei sistemi automatici che ne impediscano il funzionamento al di fuori delle aree cittadine.

In data 4 agosto 2023, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare l’introduzione dell’obbligo di assicurazione per monopattini e veicoli elettrici leggeri (biciclette). Come da direttive europee, sono previsti strumenti per comparare le tariffe e l’obbligo per le compagnia assicurative di consentire la sospensione della polizza per un massimo di 9 mesi su 12.

In data 24 marzo 2024, la Camera ha approvato (163 voti favorevoli, 107 contrari) il disegno di legge sulla sicurezza stradale. Il nuovo codice della strada adesso arriverà in Senato per l’approvazione definitiva, prima di diventare effettivamente legge in Italia.

Questo articolo verrà aggiornato ad ogni passaggio legislativo, rimaniamo quindi in attesa di conoscere (se e) quali normative verranno aggiunte in Parlamento, oppure se queste saranno le regole definitive per i monopattini una volta che sarà passata la riforma.

