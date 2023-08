Monopattini e bici elettriche: il Governo approva l’obbligo di assicurazione

Il Consiglio dei Ministri, con una seduta svolta nella giornata del 3 agosto, ha approvato in via preliminare un decreto legge che prevede l'introduzione dell'obbligo di assicurazione per monopattini elettrici, biciclette elettrice e veicoli elettrici leggeri. A breve, quindi, chiunque vorrà circolare con il proprio mezzo elettrico dovrà essere munito di regolare assicurazione RC.

Presto sarà obbligatorio assicurare monopattini e bici elettriche

Adolfo Arso, titolare delle Imprese e del Made in Italy, ha portato al Consiglio dei ministri il decreto legislativo che recepisce la direttiva europea in materia di RC Auto. L'Unione Europea aveva deciso di lasciare libera scelta sull'argomento ai vari paesi e l'Italia ha sfruttato questa occasione per estendere l'obbligo di assicurazione anche per i veicoli elettrici leggeri, ovvero monopattini e bici elettriche.

Chi vorrà quindi circolare con il un mezzo elettrico di proprietà (il decreto colpirà in minima parte i servizi di sharing, ndr), a breve dovrà stipulare una polizza RC anche per il proprio monopattino o bici elettrica. La direttiva dell'UE prevede anche che siano messi a disposizione dei cittadini degli strumenti per comparare le tariffe, oltre che l'obbligo per le compagnie assicurative di prevedere la sospensione delle polizze per un massimo di 9 mesi su 12.

Questo decreto legge fa parte del pacchetto legislativo che prevede il rinnovamento del codice della strada che introduce obblighi e regolamentazioni per la circolazione dei mezzi elettrici leggeri: potete leggere tutte le informazioni a riguardo nel nostro approfondimento.

