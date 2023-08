Dove comprare iQOO 11S: Snapdragon 8 Gen 2 e 200W ad un prezzo super

I telefoni iQOO da sempre forniscono tecnologie premium a cifre accessibili e anche l'ultimo arrivato della compagnia cinese partner di vivo non fa eccezione. Voglia di un top di gamma diverso dal solito, ma senza rinunce e con una ricarica strabiliante? Allora ecco dove comprare iQOO 11S, flagship bello e potente, in grado di regalare non poche soddisfazioni!

iQOO 11S: dove comprare il nuovo top di gamma del brand

Crediti: iQOO

Il nuovo modello della serie 11 di iQOO arriva con varie migliorie rispetto alla versione standard e punta al top, ma senza spingere troppo sul prezzo. Il dispositivo offre uno schermo AMOLED E6 LTPO da 6,78″ QHD+ a 144 Hz, l'ultimo Snapdragon 8 Gen 2, una batteria da 4.700 mAh e il supporto alla ricarica da 200W. Ottimo anche il comparto fotografico, con un sensore da 50 MP con stabilizzazione OIS.

Per tutti i dettagli sul dispositivo date un'occhiata al nostro approfondimento. Invece, continua a leggere per scoprire dove comprare iQOO 11S!

Crediti: iQOO

Gli smartphone sono dotati di Origin OS 3 su base Android 13 e – come riportato dallo store – si tratta di un software cinese ma multilingue (anche con l'italiano). I dispositivi sono modelli China ma è stato preinstallato il Play Store insieme ai servizi Google.

Bande supportate 4G: TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41/B42 – FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66 5G: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n28/n66/n38/n40/n41/n77/n78/n79



