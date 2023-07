iQOO 11S ufficiale con Snapdragon 8 Gen 2 e super ricarica da 200W!

Dopo varie indiscrezioni e conferme da parte di vivo, ecco che il nuovo modello targato iQOO è finalmente ufficiale. Si tratta di un top di gamma che ricalca quanto visto con i precedenti modelli della serie, introducendo alcune migliorie e presentandosi come una variante maggiorata di iQOO 11. Andiamo a conoscere iQOO 11S e tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato (per ora solo quello cinese).

iQOO 11S: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo flagship

Design e display

Crediti: iQOO

Come anticipato in apertura, iQOO 11S si presenta come una variante migliorata di iQOO 11 standard (modello lanciato lo scorso dicembre, insieme al fratello maggiore Pro). Il design è lo stesso, con una versione nera, una blu ed una, solita, dedicata a BMW Motorsport (con una scocca bianca); il display è una soluzione AMOLED E6 con tecnologia LTPO da 6,78″ con risoluzione QHD+ (3.200 x 1.440 pixel) e refresh rate a 144 Hz. La luminosità di picco raggiunge i 1800 nit ed è presente un lettore d'impronte digitali integrato sotto lo schermo.

Specifiche tecniche

Crediti: iQOO

Le specifiche tecniche di iQOO 11S seguono quelle del modello 11, ma con alcune differenze che riguardano fotocamera e batteria/ricarica. Il processore resta lo Snapdragon 8 Gen 2, accompagnato da RAM LPDDR5X fino a 16 GB e storage di tipo UFS 4.0 (fino a 1 TB, un bel passo avanti rispetto ai 512 GB massimi di iQOO 11). Il tutto è raffreddato da un sistema di dissipazione con camera di vapore di grandi dimensioni, pari a 4.013 mm2.

Il primo cambio di rotto arriva per il comparto energetico: iQOO 11S adotta una batteria da 4.700 mAh con ricarica rapida da 200W, contro i 5.000 mAh con ricarica da 120W di iQOO 11 standard.

Crediti: iQOO

Cambia anche parte del modulo fotografico: ritroviamo una soluzione da 50 + 13 + 8 MP con stabilizzazione ottica OIS, ultra-wide e teleobiettivo 2X, ma cambia il sensore principale. In questo caso abbiamo un Sony IMX866 (contro il Samsung GN5 di iQOO 11), già visto a bordo di vari terminali, tra cui la gamma vivo X90. Frontalmente, all'interno del punch hole, abbiamo una selfie camera da 16 MP.

Lato software è presente Android 13 tramite OriginOS 3; completano il quadro il supporto Dual SIM 5G, l'NFC per i pagamenti, il GPS a doppia frequenza (L1 + L5), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 ed una porta Type-C per ricarica e trasferimento dati.

iQOO 11S – Prezzo e uscita

Il nuovo iQOO 11S è stato lanciato in Cina al prezzo di partenza di 483€ al cambio attuale; di seguito trovate le varie configurazioni disponibili mentre la commercializzazione partirà dal 10 luglio (sempre in patria).

12/256 GB – 3.799 CNY ( 483€ )

) 16/256 GB – 4.099 CNY ( 521€ )

) 16/512 GB – 4.399 CNY ( 559€ )

) 16 GB/1 TB – 4.799 CNY (610€)

