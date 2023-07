Quando esce Xiaomi MIX Fold 3? Lo rivela il capo di Redmi per stuzzicare i Mi Fan

Tra le novità in arrivo per la compagnia cinese troviamo il suo prossimo top di gamma pieghevole, Xiaomi MIX Fold 3. Al momento tutto tace in termini di immagini e dettagli (a parte i leak) ma ora anche i canali ufficiali stanno cominciando a stuzzicare i Mi Fan a cominciare da Lu Weibing, a capo di Redmi.

Xiaomi MIX Fold 3: il capo di Redmi conferma il periodo d'uscita del prossimo top pieghevole

Crediti: Xiaomi

Il dirigente non è solo il responsabile della costola di Xiaomi, ma occupa anche altri ruoli importanti all'interno della casa cinese (motivo per cui è di certo autorizzato a rivelare dettagli sui prodotti in arrivo). In un post sul social Weibo (il Twitter cinese), Lu Weibing ha parlato di un nuovo sistema di produzione attivo in una delle fabbriche del brand: questa novità di ultima generazione serve proprio per la produzione di massa di Xiaomi MIX Fold 3, citato esplicitamente dal dirigente.

Crediti: Weibo

Inoltre ha rivelato che ci saranno quattro fotocamere, con tanto di partnership con Leica; inoltre il flagship avrà un corpo più sottile e più robusto. Ma la vera sorpresa è nei commenti: un Mi Fan curioso ha chiesto quanto arriverà il nuovo smartphone pieghevole e la risposta non ha tardato. Il lancio è atteso per il mese di agosto, ma il capo di Redmi non si è sbottonato sulla data.

Insomma, non manca molto al debutto ma purtroppo si tratterà di un lancio amaro: stando alle ultime novità Xiaomi MIX Fold 3 resterà un'esclusiva cinese. Ovviamente sarà possibile acquistare il dispositivo tramite i soliti store, ma niente in via ufficiale. Intanto i leak sul pieghevole continuano: avete dato un'occhiata alla ultime novità? Eccovi il nostro approfondimento dedicato, con tutte le indiscrezioni trapelate finora.

