Attendete Xiaomi MIX Fold 3? Brutte notizie per l’Europa

Se lamentate la scarsa scelta che noi utenti occidentali abbiamo in materia di smartphone pieghevoli, allora sappiate che con Xiaomi MIX Fold 3 non dovrebbe cambiare nulla. Da quando esistono gli smartphone foldable, sono poche le aziende che si sono spinte fuori dalla Cina: la prima fu Huawei, che poi però è incappata nel ban statunitense che l'ha sostanzialmente estromessa dal mercato europeo. C'è poi Motorola, che però continua a percorrere solo la strada dei flip phone, e chi vuole un ibrido smartphone/tablet in Europa deve rivolgersi quasi unicamente a Samsung. Non mancherebbero le alternative, fra Xiaomi, OPPO e vivo, ma sono tutti prodotti confinati alla Cina, per motivazioni già discusse sulle nostre pagine.

Xiaomi MIX Fold3 is coming soon.

The good news is that the configuration is still great, still top-notch.

The bad news is that it is still not widely sold around the world. Most of you can't enjoy the freshness and fun it brings.