Xiaomi MIX Fold 3 alzerà l’asticella con feature più premium

È sempre lui, Digital Chat Station, a rivelarci in anteprima cosa porteranno sul piatto nuovi prodotti come Xiaomi MIX Fold 3, il terzo capitolo della saga pieghevole lanciata dalla società cinese. Arrivata a questo punto, Xiaomi non può che fisiologicamente puntare su specifiche più avanzate, vista anche la concorrenza spietata di Samsung e in seconda battuta dei vari brand cinesi.

Ecco cosa aspettarsi da Xiaomi MIX Fold 3, il prossimo pieghevole del brand di Lei Jun

Mentre il nuovo vivo X Fold 2 ha fatto marcia indietro eliminandolo rispetto a X Fold e X Fold+, MIX Fold 3 dovrebbe essere il primo pieghevole Xiaomi a essere dotato di teleobiettivo periscopiale, dove invece MIX Fold 2 si ferma a uno zoom 2x; non se ne conosce ancora la lunghezza focale, ma sicuramente sarebbe un sistema non oltre i 3x/5x che permetterebbe così di scattare migliori foto dalla distanza.

Ci sarebbe poi un'altra novità che toccherebbe tutti, non soltanto gli amanti della fotografia, cioè la certificazione IP6x che, come i pieghevole Samsung e Huawei, lo renderebbe resistente ad acqua e polvere, anche qua per la prima volta per un pieghevole Xiaomi. Infine, la ricarica rapida avrebbe nuovamente una potenza da 67W ma accoppiata per la prima volta alla ricarica wireless, per un pieghevole che non soltanto sarebbe più capace ma anche più leggero (MIX Fold 2 pesa 262 grammi).

E queste non sarebbero le uniche novità, per uno Xiaomi MIX Fold 3 che avrà uno schermo tutto nuovo, memorie più capienti e un periodo d'uscita previsto.

