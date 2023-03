Xiaomi MIX Fold 3 a tutto schermo: sarà un vero MIX

Sin da quando esiste, la serie MIX ha come obiettivo principale quello di dare un'esperienza veramente full screen, e dovrebbe essere così anche con Xiaomi MIX Fold 3. Era il 2016 quando il primo e storico Xiaomi MIX stupiva tutti con un design tri-borderless, futuristico ma non privo di compromessi; la selfie camera c'era, ma per raggiungere quel design venne spostata nella cornice in basso. Nel 2019 fu poi il turno di Xiaomi MIX 3, che bypassò questo vincolo adottando un meccanismo slider per celare la fotocamera frontale quando non utilizzata.

Basta interruzioni per lo schermo principale di Xiaomi MIX Fold 3

Arriviamo infine a Xiaomi MIX 4, che ha compiuto il passo definitivo: nascondere la fotocamera sotto allo schermo, e raggiungere così lo status definitivo di smartphone full screen. A questo punto, Xiaomi non può fare altro che migliorare la tecnologia e renderla sempre più nascosta alla vista senza compromettere la qualità del display. Ed è proprio quello che potrebbe accadere con Xiaomi MIX Fold 3, migliorando quanto fatto con MIX Fold 2, che ha una sola selfie camera nello schermo posteriore ma non in quello pieghevole. Se Xiaomi vuole competere veramente con il monopolio di Samsung, allora non può che prendere ispirazione da Galaxy Z Fold 4 e la sua selfie camera nel display.

A parlarne è il leaker Digital Chat Station, che afferma che Xiaomi MIX Fold 3 adotterà al tecnologia UDC che ha esordito su MIX 4. Per l'occasione, Xiaomi l'avrebbe migliorata con un circuito drive-a-pixel per aumentare la densità dei pixel laddove il display deve nascondere la selfie camera. Inoltre, questo nuovo schermo permetterebbe di migliorare l'acquisizione della luce da parte del sensore fotografico e migliorare la qualità di foto e video.

Sempre il leaker cinese ci fa sapere quando dovrebbe essere presentato Xiaomi MIX Fold 3, un pieghevole che sembra migliorerà anche la fotocamera posteriore.

