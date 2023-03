Xiaomi MIX Fold 3: il rivale di Z Fold 5 ha un periodo di lancio

È soltanto questione di tempo per Xiaomi MIX Fold 3, il terzo capitologo dell'avventura della compagnia di Lei Jun nel mondo degli smartphone pieghevoli. Il competitor di riferimento, cioè Samsung, sta preparando un foldable che potrebbe annullare il vantaggio competitivo conquistato dai vari brand cinesi, senza contare la quantità di modelli prevista per il 2024, ma la risposta di Xiaomi non tarderà ad arrivare.

Un leaker rivela quando vedremo presentato il prossimo Xiaomi MIX Fold 3

Per il leaker Digital Chat Station, infatti, la presentazione di Xiaomi MIX Fold 3 avrà luogo durante la seconda metà del 2023, forse già ad agosto come accadde con MIX Fold 2 perciò a ridosso dell'evento di Samsung. Bisognerà attendere ancora qualche mese, quindi, anche per lasciare spazio al tanto atteso Xiaomi 13 Ultra il cui lancio non è poi così lontano, anzi. Ma cosa sappiamo di Xiaomi MIX Fold? Secondo le informazioni finora trapelate, Xiaomi starebbe preparando uno smartphone pieghevole con meno compromessi, specialmente lato fotocamera.

L'occasione è ghiotta, visto che le previsioni parlano di un boom delle vendite di pieghevoli fra 2023 e 2024. Ma mentre Samsung, Motorola, OPPO, OnePlus e vivo hanno lanciato o lanceranno anche il proprio flip phone, così pare che non sarà per Xiaomi, a meno che non decida di sorprenderci nei prossimi mesi.

