Xiaomi MIX Fold 3: fotocamera senza compromessi per il terzo foldable

Quando si parla di smartphone pieghevoli come Xiaomi MIX Fold 3, bisogna sempre fare attenzione al comparto fotografico. Nonostante siano fra i prodotti più costosi in assoluto del mercato mobile, non sempre a un prezzo elevato corrisponde una fotocamera da vero top di gamma. Certo, il primo Xiaomi MIX Fold fu il primo a sfoggiare le inedite lenti liquide, ma se da allora non le abbiamo mai più viste forse Xiaomi non le ha ritenute così meritevoli; stessa cosa per il Surge C1, di cui non c'è mai stato un seguito, anche il mai presentato Surge C2 potrebbe comunque nascondersi dentro a 12S Ultra.

Ecco come dovrebbe evolversi la fotocamera di Xiaomi MIX Fold 3

A bordo di Xiaomi MIX Fold 2 abbiamo quindi trovato una più standard fotocamera da 50+13+8 MP con ultra-grandangolare e teleobiettivo, realizzata in collaborazione con Leica. Un comparto più che sufficiente per molti, ma da un prodotto che in Cina costa 1.300€ (e che sul mercato Global sarebbe prossimo ai 2.000€) molti desidererebbero un hardware di fascia massima come si trova sui top di gamma non pieghevoli. Ciò potrebbe accadere sul prossimo Xiaomi MIX Fold 3, che si vocifera potrebbe essere il primo foldable Xiaomi dotato di teleobiettivo periscopiale, secondo un leaker cinese. Rispetto ai teleobiettivi standard, la struttura periscopiale consente una lunghezza focale in uno spazio ridotto, fattore fondamentale per mantenere un pieghevole quanto più compatto possibile.

Non sarebbe la prima volta che ne vediamo uno, vivo X Fold e la sua variante Plus hanno una coppia di teleobiettivi 2x/5x, ma esclusa vivo nessun altro produttore di pieghevoli ha fatto altrettanto, né Xiaomi né competitor come Samsung, OPPO o Honor. Resta da vedere quale tipo di ottica verrà utilizzata, magari quella di Xiaomi MIX 4 cioè un sensore con lente periscopiale con zoom ottico 5x.

