Samsung Galaxy S23+ è resistente alle cadute? I primi test dicono di no

Nei giorni scorsi abbiamo visto i risultati dedicati a Galaxy S23 Ultra, tra riparabilità e resistenza: il super flagship ha soddisfatto le aspettative, confermandosi ancora una volta come uno degli smartphone più interessanti del 2023. Ora tocca a Samsung Galaxy S23+ mostrare il suo grado di resistenza ma i primi test, relativi alle cadute, lasciando qualche perplessità.

Samsung Galaxy S23+ in un drop test: la resistenza alle cadute non convince

Il nuovo Samsung Galaxy S23+ è protagonista di un video che lo vede alle prese con un drop test: si tratta di una prova in cui viene testata la resistenza alle cadute del dispositivo. Lo smartphone è stato fatto cadere dall'altezza della vita ed il risultato finale ha lasciato leggermente perplessi. Già dopo il primo volo, il dispositivo ha presentato diverse ammaccature, crepo e graffi, sia per quanto riguarda il vetro frontale che la scocca posteriore.

Come si evince dal video, anche il frame in alluminio è stato danneggiato. A livello di hardware non ci sono problemi: il telefono continua a funzionare, così come il touch non presenta difetti.

A questo punto sorge una riflessione necessaria: anche Galaxy S23 Ultra non si è comportato bene nel drop test ma in quell'occasione si è puntato il dito contro il display curvo. Tuttavia anche Samsung Galaxy S23+ ha fallito il test: il terminale presenta uno schermo flat ed è protetto da un pannello Gorilla Glass Victus 2. Ovviamente bastano cover e pellicola per salvaguardare il dispositivo anche se lascia sbalorditi il fatto che un top di gamma possa danneggiarsi (fronte/retro) già alla prima caduta.

Se volete conoscere tutti i segreti della nuova serie Galaxy S23, eccovi il nostro approfondimento dedicato. Per gli amanti del modello Ultra, il super flagship di quest'anno, date un'occhiata alla nostra recensione!

