Samsung Galaxy S23 Ultra smontano e “torturato”: ne sarà uscito vivo?

Il mese di febbraio ha portato con sé tante novità per il settore degli smartphone e tra queste troviamo anche la nuova gamma di punta targata Samsung. Se il nuovo Samsung Galaxy S23 Ultra 5G vi ha impressionati in termini di specifiche e stile ma siete curiosi di scoprirne tutti i segreti, allora la vostra curiosità verrà ampiamente saziata da questi video. Ecco come si è comportato il super flagship alle prese con i test di resistenza e quanto è facile da riparare rispetto alla precedente generazione.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G: test di resistenza e riparabilità del nuovo flagship

Un top di gamma non dev'essere solo bello e potente, ma anche robusto: i materiali si fanno più premium, ma questo deve tradursi anche in una scocca resistente. Samsung Galaxy S23 Ultra 5G è stato protagonista di vari test per saggiare le capacità sia del corpo (ricordiamo, con impermeabilità IP68) che del pannello frontale, un Gorilla Glass Victus di nuova generazione.

Il risultato, per i più impressionabili (vedere un telefono maltrattato è sempre un dispiacere), è decisamente positivo. L'impermeabilità è garantita e il top di gamma funziona ancora dopo circa 3 minuti di immersione; lo schermo comincia a graffiarsi solo al livello 8 della scala di Mohs mentre al livello successivo si fanno più profondi.

Purtroppo il vetro non ha resistito dopo una caduta ad altezza vita (su una superficie di cemento); tuttavia il display funziona ancora perfettamente nonostante i danni estetici.

Per quanto riguarda invece lo smontaggio, il video teardown di Samsung Galaxy S23 Ultra 5G mostra l'interno del dispositivo e svela il grado di riparabilità. Il giudizio è più che positivo: il flagship ottiene un punteggio di 9 su 10 sia per quanto riguarda la linguetta adesiva per la batteria che per la pulizia generale e l'ordine dei componenti interni. Il video si sofferma anche sulla nuova camera di vapore (a confronto con quella di S22 Ultra), più ampia e quindi ancora più performante.

