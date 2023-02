Samsung Galaxy S23 Ultra: arriva la BMW M Edition, un vero gioiellino per i collezionisti

Samsung ha lanciato una edizione speciale del suo Galaxy S23 Ultra dedicata all'iconica BMW M3 E30. Un bundle che include diverse chicche per gli amanti della celebre auto all'interno di una bellissima confezione modellata a sua immagine. Ecco tutti i dettagli.

L'edizione speciale di Samsung Galaxy S23 Ultra dedicata a BMW M3 è il sogno degli amanti dell'auto

Samsung, SK Telecom e BMW hanno unito le forze per dare vita ad un'edizione speciale di Samsung Galaxy S23 Ultra ispirata all'iconica BMW M3 E30. Il dispositivo in sé non presenta modifiche, a parte una speciale animazione di accensione che richiama i colori della celebre auto. Piuttosto, si tratta di una edizione molto ricca di accessori e gadget che sapranno conquistare gli amanti della BMW M.

All'interno della confezione realizzata ad-hoc sul modello dell'auto, sono racchiusi una serie di accessori fantastici. A partire da una cover rigida che riflette il design del cofano del G80, sei emblemi che illustrano le varie epoche delle auto BMW, un piccolo compressore d'aria, un orologio analogico, un portaocchiali da sole, un poster, un fotolibro, un portachiavi e il logo in metallo “We Are M“. Gli emblemi possono essere agganciati al portachiavi.

Un'altra novità di questa speciale e lussuosa edizione dello smartphone di punta di casa Samsung è la presenza dell'app BMW Vintage. Questa fornisce l'accesso a un mondo di esperienze ed eventi del marchio, rendendola una preziosa aggiunta al pacchetto. Infine, per concludere questa collaborazione, inclusa in confezione c'è anche uno Starter Pack Voucher per il BMW Driving Center situato a Incheon. Qui, un istruttore professionista fornirà consigli utili che aiuteranno la persona ad essere un pilota migliore.

La disponibilità di Samsung Galaxy S23 Ultra BMW M Edition è limitata alla sola Corea del Sud e in quantità limitata (solo mille unità). Non sappiamo se in futuro il produttore porterà il frutto di questa collaborazione di lusso anche all'esterno delle mura coreane.

Intanto, se volete scoprire tutti i dettagli di Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento dedicato in cui abbiamo raccolto tutte le informazioni su design, specifiche tecniche, prezzo e uscita della serie.

